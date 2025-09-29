Konzert kurz vor Abbruch: Marija Serifovic rastet wegen Cevapcici aus

Sängerin Marija Serifovic, die regelmäßig mit ihren Auftritten das Publikum im In- und Ausland begeistert, sorgte kürzlich bei einem Konzert im Silverdome in den Niederlanden für einen ungewöhnlichen Zwischenfall. Mitten in ihrer Performance erfuhr die Künstlerin, dass am Eingang des Veranstaltungsortes Cevapcici (gegrillte Hackfleischröllchen) verkauft wurden – was sie zu einem spontanen Wutausbruch veranlasste.

Unerwarteter Ausbruch

„Cevapcici? Was soll das heißen – Cevapcici? Moment mal!“ unterbrach Serifovic ihren Auftritt sichtlich irritiert. „Das hier ist ein Konzert, was haben Cevapcici damit zu tun?!“, rief sie ins Mikrofon. „Verkauft tatsächlich jemand Cevapcici? Wo? Bei den Toiletten? Na wunderbar“, setzte sie mit beißender Ironie nach.

„Fantastisch, wirklich toll… Kompliment an die Veranstalter! Wisst ihr was – wenn sie schon da sind, bringt mir doch zwei Stück zum Probieren! Obwohl mich die Zwiebeln würgen werden… alle, die meine Videos kennen, wissen genau, dass ich nichts mehr verabscheue als Zwiebeln.“

Der Vorfall ereignete sich während eines vielbesuchten Konzerts und wurde von mehreren Medien in der Region berichtet. Die Eurovision-Siegerin von 2007 kritisierte die Organisatoren öffentlich für diese ungewöhnliche Entscheidung, den Balkan-Klassiker ausgerechnet bei ihrem Auftritt zu verkaufen.

Trotz der kurzzeitigen Unterbrechung und der Befürchtung mancher Zuschauer, die Sängerin könnte das Konzert abbrechen, bewies Serifovic Professionalität.

Sie setzte ihre Show fort und brachte die Stimmung im Saal schnell wieder zum Kochen. Das Publikum im Silverdome honorierte letztendlich sowohl ihre spontane Reaktion als auch ihre professionelle Fortsetzung des Konzerts.