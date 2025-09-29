Wer in diesem Hotel ein Kind zeugt, bekommt eine Wohnung geschenkt!

Die polnische Hotelkette „Arche“ geht ungewöhnliche Wege im Kampf gegen den demografischen Wandel. Das Unternehmen hat ein Anreizprogramm ins Leben gerufen, das Paaren finanzielle Vorteile verspricht, wenn sie in einem der 23 Häuser der Kette Nachwuchs zeugen. Der Hintergrund: In Polen sinkt die Geburtenrate seit zwölf Jahren kontinuierlich.

Das Konzept geht über die bloße Zeugungsprämie hinaus. Paare, die nachweisen können, dass ihr Kind in einem „Arche“-Hotel entstanden ist, dürfen sich zusätzlich über kostenlose Familienfeiern wie Kindstaufen freuen. Auch beim Immobilienkauf winken Vergünstigungen: Wer eine Wohnung von der Kette erwirbt und nach dem Einzug Nachwuchs bekommt, erhält einen Bonus von 10.000 Zloty (rund 2.345 Euro).

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich heterosexuelle Paare, bei denen mindestens ein Partner die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, im Land lebt und volljährig ist. Auch die eigene Belegschaft profitiert von der familienfreundlichen Ausrichtung – Mitarbeiter mit Kindern erhalten vom Unternehmen Sonderzahlungen.

Demografische Krise

Die demografische Lage in Polen gibt tatsächlich Anlass zur Sorge. Im Jahr 2024 wurden 157.000 weniger Kinder geboren als Menschen starben. Prognosen der Sozialdienste deuten darauf hin, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Die aktuellen Zahlen bestätigen den dramatischen Bevölkerungsrückgang: Binnen zehn Jahren sank die Einwohnerzahl Polens um etwa eine Million auf 37,4 Millionen Menschen. Diese Entwicklung macht Polen zu einem der am stärksten vom demografischen Wandel betroffenen EU-Länder.