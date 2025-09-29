Diese Wiener Straßenbahnlinie wird dauerhaft eingestellt!

Nach jahrelangem Dienst fährt die Wiener Straßenbahnlinie 33 ihre letzte Runde. Ab Oktober übernimmt die Linie 12 vollständig das Streckennetz.

Die Straßenbahnlinie 33 verabschiedet sich endgültig aus dem Wiener Stadtbild. Der Grund für das Aus liegt in den kontinuierlich sinkenden Fahrgastzahlen. Die Wiener Linien bestätigten offiziell, dass die Linie 12 seit ihrer Einführung deutlich höhere Auslastungszahlen verzeichnet und von den Fahrgästen klar bevorzugt wird. Ab 6. Oktober wird die traditionsreiche Bim ihren Dienst einstellen und vollständig von der Linie 12 ersetzt, die bereits seit ihrer Einführung eine breitere Abdeckung des Stadtgebiets gewährleistet.

Umfassende Streckenführung

Die neue Linie 12 verbindet den Höchstädtplatz in Wien-Brigittenau mit mehreren wichtigen Knotenpunkten: Sie bedient die U6-Station Jägerstraße, den Wallensteinplatz und reicht bis zur U4-Station Friedensbrücke. Zusätzlich erschließt sie die U6-Station Josefstädter Straße sowie die Hillerstraße in Wien-Leopoldstadt. Mit dieser umfassenden Streckenführung durchquert die 12er-Bim insgesamt vier Wiener Bezirke.

Während der Hauptverkehrszeiten verkehrt sie in einem Acht-Minuten-Intervall.

Alternative Verbindungen

Für Fahrgäste, die bisher Haltestellen der Linie 33 nutzten, die nicht von der 12er übernommen werden, stehen alternative Verbindungen zur Verfügung. Die Linien 2, 31 und D decken diese Bereiche ab. In Wien-Döbling ergänzt weiterhin die Linie 5 das Angebot der 12er-Bim. Die Wiener Linien garantieren eine lückenlose Anbindung aller betroffenen Haltestellen durch diese Ersatzverbindungen. Nostalgiker haben noch bis zum 6. Oktober Gelegenheit, mit der Linie 33 zu fahren.

Seit der Einführung der Linie 12 fungierte die 33er ohnehin nur noch als Ergänzung, da sich das Fahrgastaufkommen zunehmend auf die neue Linie verlagert hat.

