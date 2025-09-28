Vier Männer, ein Sofa und eine Bim – was dann passierte (VIDEO)

Samtweiße Wohnlandschaft statt Kinderwagen: In Wien scheiterte ein kurioser Versuch, ein komplettes Sofa mit der Straßenbahn zu transportieren – zur Überraschung der Wiener Linien.

Vier junge Männer sorgten in Wien für Aufsehen, als sie versuchten, eine samtweiße Wohnlandschaft in eine Flexity-Straßenbahn (moderner Straßenbahntyp) zu transportieren. Das auf Instagram viral gegangene Video zeigt, wie zwei der Männer bereits mit einem Teil des Sofas in der hinteren Garnitur Platz genommen hatten, während ihre Begleiter mit dem zweiten Teil nachfolgen wollten. Der Straßenbahnfahrer beendete den ungewöhnlichen Transportversuch jedoch umgehend und verwies die Gruppe samt Möbelstück aus seinem Fahrzeug.

Offizielle Regelung

Auf die über Instagram gestellte Frage „Darf man Möbel mit da Bim transportieren?“ antworteten die Wiener Linien knapp mit „Eigentlich nicht.“ Auf Nachfrage präzisierten die Verkehrsbetriebe ihre Position: Das Fahrpersonal müsse in solchen Situationen vor Ort entscheiden, ob derartige Gepäckstücke mitgenommen werden können – vorausgesetzt, andere Fahrgäste werden dadurch weder gefährdet noch in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Die Wiener Linien betonten dabei die Bedeutung eines rücksichtsvollen Miteinanders.

Laut den offiziellen Beförderungsbestimmungen der Wiener Linien ist die Mitnahme von großen Möbelstücken wie Sofas in Straßenbahnen grundsätzlich nicht gestattet. Nur in Ausnahmefällen, wenn andere Fahrgäste nicht beeinträchtigt werden, kann das Fahrpersonal eine Mitnahme erlauben.

Virale Reichweite

Das Instagram-Video erreichte innerhalb weniger Tage eine beachtliche Reichweite und wurde von mehreren österreichischen Medien aufgegriffen. Die Wiener Linien bezeichneten die Aktion als absolute Novum in der Geschichte der Wiener Öffis, obwohl ungewöhnliche Transportversuche nicht ganz unbekannt sind.

Wiener Transportkultur

Stammfahrgäste der Wiener Öffis kennen das Phänomen: In U-Bahnen tauchen gelegentlich Waschmaschinen auf, in Bussen werden Palmen transportiert, und in der Schnellbahn begegnet man mitunter Stehlampen. Eine komplette Wohnlandschaft in der Straßenbahn stellt jedoch selbst für Wien eine Premiere dar. Die moderne, barrierefreie Flexity-Bahn mit ihren breiten Türen und großzügigen Freiflächen für Rollstühle und Kinderwagen bot den Sofaträgern offenbar die ideale Infrastruktur für ihren letztlich gescheiterten Transportversuch.