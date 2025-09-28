Luxus-Diebin geschnappt: Putzfrau versteckte Rolex und Schmuck in Wohnung

Mit einer raffinierten Falle stellten Wiener Ermittler eine Hoteldiebstähle-Serie ein. In der Wohnung der 39-Jährigen fanden sie Luxusbeute im Wert eines Kleinwagens.

Nach mehreren ungeklärten Diebstählen in einem Hotel wurde eine 39-jährige Verdächtige durch eine gezielte Aktion überführt. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag mitteilte, hatten die Ermittler in Zusammenarbeit mit dem Hotelpersonal und der hauseigenen Sicherheitsabteilung eine Falle gestellt. Die Frau wurde noch in dieser Woche festgenommen und befindet sich bereits in einer Justizanstalt.

Umfangreiches Diebesgut

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamten auf erhebliches Diebesgut. Laut Dittrich wurden rund 12.500 Euro Bargeld in verschiedenen Währungen sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Ermittler eine Rolex im Wert von 18.000 Euro sowie insgesamt 94 Schmuckstücke, darunter „zahlreiche hochwertige Ringe“.

Im Verhör zeigte sich die Beschuldigte teilweise geständig. Als Grund für ihre Taten gab die kambodschanische Staatsbürgerin an, Geld für eine zahnmedizinische Behandlung benötigt zu haben. Den Ermittlern gelang es bisher, der Frau fünf konkrete Diebstähle nachzuweisen.

Serie von Hoteldiebstählen

Das Kriminalreferat Wien-Innere Stadt vermutet jedoch, dass die tatsächliche Zahl der Delikte höher liegen könnte. Die Ermittler gehen davon aus, dass es weitere Fälle gibt, die bislang nicht zur Anzeige gebracht wurden.

Der aktuelle Fall ist nicht der erste seiner Art in Wien. Bereits im Frühjahr 2025 wurde ein ähnlicher Diebstahl in einem Hotel nahe dem Flughafen bekannt, bei dem ein 20-jähriger Reinigungskraft Luxusgüter im Wert von über 300.000 Euro entwendete. Auch damals waren eine Rolex und weitere Luxusartikel Ziel des Täters. Der Beschuldigte wurde zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt.