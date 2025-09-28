Radfahrerin verliert Arme und Beine nach Pitbull-Attacke – Freund kämpfte verzweifelt

Ein Fahrradausflug wird zum Albtraum: Nach einem brutalen Pitbull-Angriff in Oklahoma musste Janelle Scott alle vier Gliedmaßen verlieren. Ihre Familie kämpft an ihrer Seite.

Eine Frau aus Oklahoma wurde Opfer eines verheerenden Hundeangriffs, der ihr Leben für immer veränderte. Janelle Scott, von Freunden „Nellie“ genannt, musste nach der Attacke zweier Pitbulls eine vierfache Amputation über sich ergehen lassen. Auf der Spendenplattform Gofundme dokumentieren erschütternde Bilder ihren Zustand im Krankenhaus, wo sie seit dem folgenschweren 9. September an medizinische Geräte angeschlossen ist.

📍 Ort des Geschehens

Der Vorfall ereignete sich während einer gemeinsamen Fahrradtour mit ihrem Lebensgefährten in Okmulgee, Oklahoma. Ohne Vorwarnung wurde Nellie von mindestens einem der Tiere attackiert. Die Polizei von Okmulgee bestätigte später, dass die beiden Pitbulls aus einem aufgebrochenen Wohnwagen entkamen und die Ermittlungen zum genauen Hergang sowie zur Verantwortung der Betreuungsperson noch andauern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Pitbulls in einem Wohnwagen untergebracht, dessen Besitzer eine Haftstrafe verbüsst. Ein Bekannter des Inhaftierten sollte die Aufsicht über die Hunde übernehmen. Offenbar wurde der Wohnwagen jedoch aufgebrochen, wodurch die Tiere ins Freie gelangten. Die Behörden prüfen nun, ob die unzureichende Beaufsichtigung strafrechtliche Konsequenzen haben wird.

⇢ Drohnen-Alarm: In diesem EU-Land wurden sie gesichtet



Dramatische Folgen

Die Folgen des Angriffs waren lebensbedrohlich für Nellie. Im Krankenhaus mussten die Ärzte zunächst einen Arm und ein Bein amputieren. In den darauffolgenden Tagen verschlechterte sich ihr Zustand so dramatisch, dass auch die verbliebenen Gliedmassen nicht gerettet werden konnten.

Während der Attacke versuchte Nellies Freund verzweifelt, die Hunde zu vertreiben. Dabei kam der Pitbull, der hauptsächlich für den Angriff verantwortlich war, ums Leben. Die Polizei untersucht derzeit noch, inwieweit der zweite Hund an dem Angriff beteiligt war.

Solidarische Hilfe

Nellies Cousine Shay hat eine Spendenkampagne initiiert, um die Familie finanziell zu entlasten. Mutter Cheryl hat ihre Berufstätigkeit vorübergehend aufgegeben, um ihrer Tochter beizustehen.

Nellie steht ein langer Krankenhausaufenthalt mit zahlreichen Behandlungen bevor. „Bitte betet weiterhin für sie“, bittet Cousine Shay in ihrem Aufruf.

Die Solidarität zeigt bereits Wirkung: Die GoFundMe-Kampagne sammelte bis Mitte September über 25.000 US-Dollar für medizinische Kosten und den Unterhalt der Familie während Cheryls Auszeit vom Beruf.