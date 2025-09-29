Pitbull reißt Radfahrerin vom Sattel – alle Gliedmaßen amputiert

Eine Radtour verwandelte sich in einen Albtraum: Nach einer brutalen Pitbull-Attacke in Oklahoma mussten Ärzte einer jungen Frau alle vier Gliedmaßen amputieren.

Eine Radtour endete für Janelle Scott aus Okmulgee, Oklahoma mit verheerenden Folgen. Am 9. September wurde die Frau während einer Fahrradfahrt mit ihrem Freund von einem Pitbull attackiert. Das Tier riss sie vom Rad und griff sie massiv an. Als ihr Begleiter einschreiten wollte, wurde auch er zur Zielscheibe des aggressiven Hundes. In der folgenden Notsituation erschoss der Mann den Pitbull. Ein zweiter Hund, der ebenfalls anwesend war, beteiligte sich nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden nicht an dem Angriff.

Die polizeilichen Untersuchungen ergaben, dass beide Tiere einem Mann gehörten, der sich derzeit in Haft befindet. Ein Bekannter von Scott kümmerte sich zum Zeitpunkt des Vorfalls um die Hunde. Die Polizei von Okmulgee bestätigte, dass die beiden Pitbulls in einem Wohnwagen untergebracht waren, der am Tag des Angriffs aufgebrochen wurde. Durch diesen Einbruch konnten die Tiere entkommen und später Scott attackieren. Gegenüber dem Sender Fox23 erklärte Scotts Mutter Cheryl, dass ihre Tochter die Hunde bereits kannte.

Schwere Verletzungen

Mit erheblichen und schweren Verletzungen wurde Scott ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte. Ihr rechter Arm war so stark verletzt, dass er nach Aussage ihrer Mutter nur noch von Sehnen gehalten wurde und bis zum Knochen aufgerissen war. Zunächst mussten die behandelnden Ärzte den rechten Arm und das linke Bein amputieren. Wenige Tage später erwiesen sich die Verletzungen als noch gravierender – am 19. September mussten auch die verbleibenden Gliedmaßen entfernt werden.

Finanzielle Hilfe

Cheryl betont den Kampfgeist ihrer Tochter, selbst angesichts der Tatsache, dass möglicherweise weitere Teile ihrer verbliebenen Gliedmaßen entfernt werden müssen. Ich weiß, dass sie es schafft, denn wir sind starke Frauen. Ich bin mir sicher, dass sie das durchsteht.

Um die hohen medizinischen Kosten bewältigen zu können, hat Scotts Cousine Shay eine Spendenaktion auf der Plattform Gofundme ins Leben gerufen. Bis zum 27. September wurden bereits rund 24.300 US-Dollar (etwa 20.800 Euro) für die Betroffene gesammelt.