KOSMO-Horoskop: So stehen deine Sterne im März!

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Widder (21.3. – 20.4.)

Gebundene Angehörige dieses Zeichens entflammen Leidenschaft in bestehenden Beziehungen, aber dies ist auch eine Periode, die für einige Widder Konflikte mit sich bringt. Daher sollten Sie etwas mehr Geduld und Taktgefühl aufbringen. Wenn Sie frei sind, liegt ein Monat vor Ihnen, in dem Sie sich in erster Linie auf Ihre Arbeit und Ihre Karriere konzentrieren.

KOSMO-RAT: Überanstrengen Sie sich nicht!

Stier (21.4. – 20.5.)

Im März neigen Sie sehr zu Diplomatie und Kompromissen und stellen Ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Aber Sie werden lassen Ihre Kollegen auch wissen, dass Sie bestimmte Grenzen haben, die sie besser nicht überschreiten sollten. Sofern Sie noch frei sind, klopft nach einem stressigen Ereignis die Liebe bei Ihnen an und Ihr Beziehungsstatus kann sich sehr schnell ändern.

KOSMO-RAT: Achten Sie auf Ihren Zuckerkonsum!

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Seien Sie in nächster Zeit in allen Bereichen vorsichtig, vor allem zu Hause, denn hier sind Konflikte und Missverständnisse möglich. Eine geliebte Person sucht Ihren Rat in Sachen Finanzen und Investitionen. Wenn Sie frei sind, denken Sie bis zum zehnten März über Ihre Vergangenheit nach oder es tritt eine Person in Ihr Leben, mit der Sie früher einmal zusammen waren.

KOSMO-RAT: Ruhen Sie sich mehr aus!

