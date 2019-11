KOSMO-Horoskop: So stehen deine Sterne im November

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Zeichen des Monats

SKORPION: Der Skorpion ist wie auch der Fisch und der Krebs ein Wasserzeichen und brennt darauf, seine Gefühle auszuleben und auszudrücken. Obwohl Gefühle für Skorpione sehr wichtig sind, drücken sie sie anders aus als die übrigen Wasserzeichen und halten sie oft in ihrem Inneren verborgen. In jedem Fall können Sie sicher sein, dass der Skorpion Ihre Geheimnisse bewahrt, egal, was es ist. Skorpione herauszufordern, ist gefährlich. Da sie Heuchelei und Unehrlichkeit hassen, sind sie im Stande, sehr eifersüchtig und misstrauisch zu sein. Daher ist es wichtig, dass sie lernen, verschiedene menschliche Verhaltensweisen leichter zu akzeptieren. Sie sind mutig und haben daher viele Freunde.

Stärke: findig, mutig, echte Freunde

Schwäche: geheimnisvoll, aggressiv, sarkastisch

Lieblingsfarbe: Dunkelrot

Widder (21.3. – 20.4.)

Im November bzw. in den ersten drei Wochen des Monats konzentrieren Sie sich noch immer auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn sie über ihre berufliche Zukunft nachdenken. Da sich der Merkur aus dem Sternzeichen des Saturns zurückzieht, ist es empfehlenswert, neue Unternehmungen auf den Dezember zu verschieben und sich im Moment um die laufenden Verpflichtungen zu kümmern. Wenn Sie Schulden haben, können Sie sie jetzt zurückzahlen.

KOSMO-RAT: Lassen Sie Ihren Harntrakt untersuchen!

Stier (21.4. – 20.5.)

Sie habe die ganze Zeit das starke Bedürfnis, die Dinge in jedem Lebensbereich ein wenig zu verändern. Das sind bisher nur Pläne und Wünsche, aber sie werden zumindest eine Vorstellung entwickeln, wo Sie in Zukunft sein möchten bzw. werden. Wenn Sie frei sind, ist dies eine Zeit, in der Sie sehr interessant sein werden, und allein dadurch erhöhen Sie Ihre Chancen, Ihren emotionalen Status zu verändern.

KOSMO-RAT: Regen Sie sich nicht zu schnell auf!

