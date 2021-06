KOSMO-Horoskop: Was dieser Monat für dich bereithält!

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Widder (21.3 – 20.4)

Der Widder hat einen etwas anstrengenden Monat vor sich. Turbulenzen herrschen in der Arbeit und in den familiären Beziehungen und er möchte gerne darüber reden. Einige Dinge lassen sich nicht unter Kontrolle halten und ein Konflikt droht.

KOSMO-RAT: Bemüht euch, nicht zu emotional auf die Ereignisse in eurer Umgebung zu reagieren.

Stier (21.4 – 20.5)

Das Monatshoroskop kündigt dem Stier Veränderungen in seinem Status an. Er kann die bestehende Position halten oder unter großem Risiko beruflich aufsteigen oder sich auf das Privatleben konzentrieren. Gegen Ende des Monats winkt Geld. Liebes- und Familienbeziehungen gehen in eine gute Richtung.

KOSMO-RAT: Hört auf euren Instinkt, denn der sagt nur „ja“ oder „nein“.

Zwillinge (21.5 – 21.6)

Fortschritte in der Karriere, hervorragendes Einkommen, aber auch unerwartete Kosten gegen Ende des Monats. Ihr dürft euren Fokus nicht verlieren, denn Ende Juli werden die Erfolge eurer harten Arbeit sichtbar. Wichtig ist, dass ihr euch in Fragen der Beziehung nicht mit der Vergangenheit belastet. Eine ernsthafte Beziehung könnte vor euch liegen.

KOSMO-RAT: Nur Geduld!

