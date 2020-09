KOSMO-Horoskop: Was dieser Monat für dich bereithält!

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Widder (21.3. – 20.4.)

Widder haben in diesem Monat einen Kopf voller Ideen. Nehmt euch Zeit zum Arbeiten, besonders, wenn ihr die ersten Resultate schnell sehen wollt. In September habt ihr keine Chance zu feiern, obwohl Freunde und Bekannte euch hartnäckig überreden werden, zur Party zu gehen.

KOSMO-RAT: Kümmert euch um eure eigenen Körper!

Stier (21.4. – 20.5.)

Im September solltet ihr mehr auf Dinge achten, die mit Gefühlen zu tun haben. Stellt sicher, dass die Beziehungen, die euch mit eurer anderen Hälfte verbinden, besser und wärmer werden. Aber rechnet nicht damit, dass alles einfach und ohne Probleme läuft. Zeigt mehr Enthusiasmus und Geduld.

KOSMO-RAT: Mischt keine Geschäfte mit Vergnügen!

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Falls ihr mit bestimmten Veränderungen in eurem Leben zögert, könnt ihr all diese Ängste ruhig beiseite lassen. Es ist wahr, dass es auf dem Weg einige Hindernisse und Komplikationen geben wird, die euch nur davon überzeugen werden, dass ihr etwas in eurem Leben ändern müsst.

KOSMO-RAT: Führt eine Putzaktion in eurer Wohnung durch!

Auf der nächsten Seite geht es weiter…