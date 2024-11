KOSMO Magazin immer & überall – jetzt im Austria Kiosk

Das KOSMO Magazin, das mit seinen spannenden Inhalten eine breite Zielgruppe anspricht, ist nun auch im Austria Kiosk erhältlich. Die Austria Kiosk FreeLounge bietet bereits eine große Auswahl an mehr als 500 digitalen Zeitungen und Zeitschriften, und KOSMO ergänzt nun das Portfolio um ein weiteres bedeutendes zweisprachiges Magazin.

Erweiterung des digitalen Angebots

Christoph Bauer, Chief Operating Officer (COO) der Austria Kiosk GmbH, erklärt: „Wir freuen uns sehr, KOSMO in das Portfolio an Zeitungen und Zeitschriften des Austria-Kiosk aufzunehmen und so unser digitales Angebot von über 500 Medien um dieses bedeutende zweisprachige Magazin erweitern zu können. In diesem Sinne wünschen wir allen Leserinnen und Lesern viel Spaß beim Schmökern im Austria-Kiosk, uživajte u čitanju!“ (übersetzt: Viel Spaß beim Lesen!)

KOSMO Print jetzt auch digital

Der Austria Kiosk ist eine digitale Plattform, die es Nutzern ermöglicht, auf eine Vielzahl von Printmedien in digitaler Form zuzugreifen. Hierzu gehören neben Zeitungen und Magazinen auch Fachzeitschriften und regionale Publikationen. Mit der Aufnahme von KOSMO wird das Angebot für die Leser noch abwechslungsreicher, da das Magazin eine einzigartige Perspektive auf das Leben in Österreich und der Balkanregion bietet.

In der Austria Kiosk Free Lounge ist die Nutzung ganz einfach, unverbindlich und kostenlos mit der Büchereikarte möglich. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft bei den Büchereien Wien.

Ein weiteres Highlight für KOSMO-Leser

Für Dragomir Janjić, Chefredakteur und Co-Herausgeber von KOSMO, bedeutet die Aufnahme im Austria Kiosk einen weiteren Meilenstein: „Die Partnerschaft mit dem Austria Kiosk eröffnet uns die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu erreichen und unsere Inhalte einer breiten, digitalen Leserschaft anzubieten. Wir sind stolz darauf, KOSMO auf dieser Plattform verfügbar zu machen und freuen uns, unsere Leser mit einem digitalen Zugang zu versorgen, der ihnen jederzeit und überall zur Verfügung steht.“

KOSMO ist bekannt für seine vielseitigen Themen, die von Kultur und Gesellschaft bis hin zu Politik und Wirtschaft reichen und dabei eine Brücke zwischen der österreichischen und der BKS-Community schlagen. Durch die digitale Präsenz im Austria Kiosk können die Leser nun noch einfacher in die Welt des Magazins eintauchen – ob unterwegs, zu Hause oder im Büro.

Mit dieser Erweiterung stärkt KOSMO nicht nur seine digitale Reichweite, sondern auch die Vielfalt an Medienangeboten für die mehrsprachige Leserschaft in Österreich.