KOSMO-Monatshoroskop: Das erwartet euch im Juni

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne für den Monat Juni.

Widder (21.3 – 20.4)

Wenn ihr euch Veränderungen wünscht, ist die gute Nachricht, dass ihr sie in diesem Monat aus erster Hand bekommt. Einige Dinge in eurem Leben funktionieren nicht, und das wisst ihr sehr gut. Der Juni – und zwar vor allem die zweite Monatshälfte – ist der richtige Monat, um Lösungen zu finden und in eurem Leben Veränderungen vorzunehmen. Das Wetter bleibt veränderlich, und damit wird auch euer gesundheitliches Befinden wechselhaft und ihr spürt körperliche und mentale Beschwerden. KOSMO-RAT: Nehmt euch Zeit für Freunde und Familie.

Stier (21.4 – 20.5)

Auch wenn ihr gewohnt seid, euch längerfristige Ziele zu setzen, empfehlen wir, größere Ziele in mehrere kleinere Unterziele zu unterteilen, die ihr nacheinander erreichen könnt. Andernfalls fühlt ihr euch überfordert und könnt euch nicht auf so viele Faktoren gleichzeitig konzentrieren. Finanzielle Verluste beeinflussen euren mentalen Zustand sehr negativ und gegen Ende Juni möchtet ihr am liebsten vor allem davonrennen, aber keine Sorge: Die Probleme lassen sich lösen. KOSMO-RAT: Macht keine weiteren Schulden.

Zwillinge (21.5 – 21.6)

Beruflich läuft alles optimal. Das ist das Ergebnis gemeinschaftlicher Bemühungen und eines guten Arbeitsklimas, das auch nicht gestört werden kann. In Sachen Liebe ist alles phantastisch – euer Partner hilft euch sehr im Haushalt und bei anderen Verpflichtungen und das macht euch zu einem erfolgreichen Paar. Im Juni treten Verdauungsprobleme auf. Möglicherweise habt ihr eine Unverträglichkeit gegen Mehl, das solltet ihr untersuchen lassen. KOSMO-RAT: Verbessert eure Ernährung und verzichtet auf Fastfood, und ihr solltet euch besser fühlen.

Krebs (22.6 – 22.7)

Juni ist keine gute Zeit für neue berufliche Kooperationen, da euch euer Engagement in der Arbeit viel Zeit und Energie kostet. Setzt jetzt besser auf Qualität als auf Quantität. Das wird sich langfristig auszahlen. Baut also die beruflichen Kontakte und die guten Beziehungen zu den Partnern aus eurer eigenen Branche aus, so gewinnt ihr einen guten Ruf und die Beziehung zu ihnen gewinnt an Stabilität. In diesem Monat könnt ihr von eurem Partner eine Überraschung erwarten. KOSMO-RAT: Macht körperliche Aktivitäten zu eurer Priorität, wenn ihr eure Kondition und euer Aussehen verbessern wollt.

