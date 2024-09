Erlebe das fesselnde Theaterstück „Secas li se“ von Ljiljana Blagojevic und Sonja Kolacaric! Tauche ein in eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Themen aus der Jugend der Künstlerinnen und den künstlerischen sowie persönlichen Freiheiten, die ihre Leben geprägt haben. KOSMO verlost 1×2 Tickets für „Secas li se“ in Wien.

Im Theaterstück untersuchen Blagojevic und Kolacaric durch alltägliche Gespräche Momente, die das Leben verschönern oder verschlechtern können. Ähnlich wie in Becketts „Cekajuci Godoa“, in dem die Zeit stillzustehen scheint, ist jede Sekunde dieses Stücks von Lachen, Nachdenken und Staunen erfüllt. Die zentrale Figur ist eine pensionierte Schauspielerin. Neben ihr steht eine jüngere, desillusionierte Kollegin. Gemeinsam enthüllen sie die Realität hinter den Kulissen des Theaters und der Filmkameras. Sie reflektieren über unvermeidliche Lebensveränderungen. Zudem diskutieren sie die Herausforderung, in einer kompromissbereiten Welt authentisch zu bleiben.

HARD FACTS

Datum: 29. September 2024

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: Theater Akzent, Theresianumgasse 18, 1040 Wien

