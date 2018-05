KOSMO verlost 2×2 Karten für das Theaterstück „Bosanac na odmoru“

BHKP lädt euch zu einem Theaterstück ein, das über 100 Aufführungen im Rekordtempo erreicht hat und für welches immer ein Ticket mehr benötigt wird.

Ein unendliches Lachen basierend auf dem bosnisch-herzegowinischem Humor, der, entgegen dem Trend in ähnlichen Produktionen, nicht leichtsinnig ist. Diese Mono-Komödie, die vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde, begeisterte die Fans der Theaterkunst nicht nur in Bosnien-Herzegowina, sondern auch in anderen Ländern am Balkan. Die Komödie veranschaulicht „Probleme“, durch welche eine Familie mit Kindern geht, während sie einen Urlaub plant. Das Ziel des Urlaubs ist es, wie sie sagen, das Bedürfnis nach einer Pause nach einer Pause.

Die Komödie wird von Riad Gvozden aufgeführt, der in diesem Stück sogar 9 Rollen verkörpert – von der Rolle des Ehemannes, Vaters, bis zur Rolle der Ehefrau und Verkäufern aus der Adria. Er tritt komplett alleine auf, was ein zusätzlicher Druck für diesen jungen bosnisch-herzegowinischen Schauspieler darstellt.

Esmir Salihović, der Autor des Textes, erklärt, dass das Geheimnis hinter dem großen Erfolg dieses Stücks gerade im bosnischen Humor liegt, der Alltagsprobleme ins Lächerliche zieht.

in bosnischer Sprache

Weitere Informationen unter. www.bhkp.at

