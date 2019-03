Teile diesen Beitrag:







„Kažeš Anđeo“ ist ein Werk des Erzählers und Essayisten Miljenko Jergović, in dessen Untertitel er – ganz unerwartet – „ein Drama“ schreibt.

Es sind Dialoge, die zusammen eine einzigartige Geschichte über das Leben „im neuen Stadtteil am anderen Ufer des Flusses“ bilden. Das Stück spielt in einem Allerweltswolkenkratzer oder kleiner Wohnung. Mieter, Gesichter, Jung und Alt, Männer und Frauen, präsentieren kleine Ausschnitte aus ihrem glücklichen bzw. unglücklichen Leben dar.

Sie sind nicht nur durch einen Wolkenkratzer verbunden, sondern auch durch die Tatsache, dass in allen Geschichten mindestens eine Figur „Engel“ sagt. Diese Charaktere verfügen über keine gemeinsamen Handlungen – in der realen Welt kennen sie sich natürlich nicht. Obwohl sie physisch nie in Kontakt treten, erkennen die Leser die Ähnlichkeiten und Analogien zwischen ihnen.

Jergović baut einen komplexen Wolkenkratzer aus unterschiedlichsten Gesichtern der Menschen, von Traurigkeit und Armut gekennzeichnet . Obwohl in den Szenen Groteskes und Komisches hervorblitzt, so ist Jergovićs Blick auf seine Charaktere vielmehr tragisch und satirisch.

Das Geld von Eintrittskarten ist den Menschen in Not auf dem Kosovo gewidmet.

WANN: 29.03.2019 um 20:00 Uhr

WO: Wiener Urania, mittlerer Saal, Uraniastraße 1, 1010 Wien

PREISE: Tickets im Vorverkauf – 13 €

VERKAUFSSTELLEN:

Pitawerk, Mariahilfer Str. 147, 1150

Knödelmanufaktur, Josefstädterstrasse 89, 1080

Weitere Informationen: 06603863864

Gewinnspiel: KOSMO verlost 2×2 Tickets für das „Kažeš Anđeo". Um am Gewinnspiel teilzunehmen, fülle einfach bis 25.3.2019 das untenstehende Formular aus.

WICHTIG: Im Feld „Name des Gewinnspieles" unbedingt angeben, um welches Gewinnspiel es sich handelt!

