Erlebe Kroatien live im Wiener Prater am 22. August. Sichere dir jetzt deine Chance auf einen unvergesslichen Basketball-Tag! Gewinne 2×2 Tickets für den 3×3 Europe Cup presented by win2day!

KOSMO verlost 2×2 Tagestickets für den 3×3 Europe Cup presented by win2day am 22. August 2024. An diesem Tag stehen zwei packende Spiele der kroatischen Nationalmannschaft auf dem Programm. Um 16:15 Uhr trifft Kroatien auf die Litauen, gefolgt vom Duell gegen Schweiz um 22:20 Uhr.

Basketball-Action den ganzen Tag

Die Gewinner der Tickets können den gesamten Tag beim 3×3 Europe Cup presented by win2day im Wiener Prater genießen. Von 11:00 Uhr morgens bis zum letzten Spiel um 22:20 Uhr erwartet die Zuschauer eine Fülle an Basketball-Action. Neben den Spielen von Kroatien bieten die Tickets auch Zugang zu allen anderen Begegnungen der 3×3 EM presented by win2day an diesem Tag.

Rollstuhl-Basketballspiele

Auch die Rollstuhl-Basketballspiele sind ein Highlight des Tages. Österreich tritt am 22. August unter anderem gegen Tschechien an, und die Spannung ist garantiert. Sichern Sie sich die Chance, live bei der 3×3 Europameisterschaft presented by win2day dabei zu sein und Basketball auf höchstem Niveau zu erleben!

HARD FACTS

EVENT: 3×3 Europe Cup presented by win2day

DATUM: 22. August 2024

ORT: Wiener Prater, Wien

SPIELE:

Kroatien vs. Litauen: 16:15 Uhr

Kroatien vs. Schweiz: 22:20 Uhr

ZUGANG: Tickets gelten für alle Spiele des Tages (11:00 Uhr bis 22:20 Uhr)

BESONDERHEIT: Inkl. Rollstuhl-Basketballspiele (z.B. Österreich vs. Tschechien um 20:15 Uhr)

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2×2 Tickets für den 3×3 Europe Cup presented by win2day. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.

Falls Du kein Glück hast…

…hast Du trotzdem Glück. Denn Du kannst Dir die Tickets für den 3×3 Europe Cup presented by win2day auch selber kaufen.

