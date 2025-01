„Sad nema nazad“ kommt am 25. Jänner nach Wien. KOSMO verlost 2×2 Tickets für die Stand-Up-Show . Viel Glück!

Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte Wiens werden Grafa und Darko, zwei Mitglieder des berühmten Njuz.net-Teams, gemeinsam auf der Bühne stehen! Gut, nicht gleichzeitig, aber beide werden auftreten. Es ist zwar nicht ihr erster Auftritt, aber für die beiden fühlt es sich jedes Mal an wie das erste Mal.

Wer sind Grafa und Darko?

Darko ist Co-Autor der beliebten Show „24 Minuten mit Zoran Kesić“ und ein langjähriges Mitglied der Njuz.net-Redaktion. Unter dem Pseudonym Soko Sokolović versucht er sich vergeblich zu verstecken. Seit über 10 Jahren widmet er sich der Satire, hat einen festen Job – was viel über seine Schreibkünste aussagt – und tritt zusätzlich als Stand-up-Comedian auf. Dass er noch immer einen festen Job hat, spricht Bände über seine Qualitäten als Stand-up-Künstler.

ist Co-Autor der beliebten Show „24 Minuten mit Zoran Kesić“ und ein langjähriges Mitglied der Njuz.net-Redaktion. Unter dem Pseudonym Soko Sokolović versucht er sich vergeblich zu verstecken. Seit über 10 Jahren widmet er sich der Satire, hat einen festen Job – was viel über seine Schreibkünste aussagt – und tritt zusätzlich als Stand-up-Comedian auf. Dass er noch immer einen festen Job hat, spricht Bände über seine Qualitäten als Stand-up-Künstler. Grafa hat zahlreiche Artikel für Njuz.net verfasst und gehört ebenfalls zum Drehbuchteam von „24 Minuten“. Mit seiner visuellen Sprache bringt er seit Jahren seine Perspektive zu aktuellen Ereignissen ein.

HARD FACTS

Datum: 25. Jänner 2025

Ort: Urania – Mittlerer Saal, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Beginn: 20:00 Uhr

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2×2 Tickets für „Sad nema nazad“ in Wien am 25. Jänner 2025. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.