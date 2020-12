Kosovare Asllani ist der neue Real Madrid Star (FOTO)

Erster Star von Real Madrid – Kosovare Asllani: Benannt nach dem Kosovo, hat sie eine Tätowierung eines albanischen Adlers und man nennt sie Zlatan.

Kosovare Aslani ist seit Jahren einer der besten Fußballspielerinnen in Europa. Sie spielt für Schweden und Real Madrid, aber ihr müsst nur ihren gebürtigen Vor- und Nachnamen lesen um herauszufinden woher sie kommt. Viele in Schweden nennen sie “Zlatan Ibrahimović”, weil sie für einige der besten europäischen Teams, die Wurzeln des Balkans und die Position des Stürmers spielt. Kosovare ist aber nicht nur für ihre Leistung auf dem Fußballplatz bekannt.

Sie wurde 1989 in der schwedischen Stadt Kristianstad als Tochter von Eltern geboren, die aus Kosovo und Metohija stammen. Daher der Name Kosovare, um an den Ursprung zu erinnern. Das Tattoo über dem rechten Knöchel hat eine ähnliche Widmung, wo sich ein Adler von der albanischen Flagge befindet, ein Symbol, das in der jüngeren Vergangenheit eine Möglichkeit war, serbische Fußballspieler bei Fußballspielen zu provozieren.

In nur zehn Spielen dieser Saison hat sie für Real Madrid bereits acht Mal das gegnerische Tor getroffen, was das Ergebnis der gesamten Herrenmannschaft ist. Sie spielte bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 sowie bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016. Sie hat drei Mal bei der Europameisterschaft gespielt.