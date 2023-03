Krätze-Ausbruch in Zara-Geschäften: Kunden geschockt!

Nachdem einige Bürger berichteten, dass sie nach dem Tragen von Kleidung aus dem Zara-Laden in Podgorica (Montenegro) Krätze bekommen hatten, wurde eine Hygieneinspektion zu diesem Geschäft geschickt, bestätigte Ana Vujosevic, Direktorin der Verwaltung für Inspektionsangelegenheiten in Podgorica.

Bürger, schreibt das Medium Pobjeda, vermuten, dass sie durch das Tragen von Kleidung aus Zaras Laden Krätze bekommen haben, sodass ein Ausschlag auf ihrem Bauch und Rücken auftrat. „Die Inspektion erhielt einen Hinweis und schickte die Hygieneinspektion. Wenn die Kontrolle beendet ist, werden wir die Öffentlichkeit über die Situation informieren“, sagte Vujosevic.

Pobjeda berichtet, dass sie bei dieser Gelegenheit Fragen an das Institut für öffentliche Gesundheit geschickt habe, auf deren Antwort sie warte. Bislang sei inoffiziell bestätigt worden, dass es Fälle von Krätze gebe, die Zahl sei aber nicht ungewöhnlich, berichtet Tanjug.

Was ist Krätze?

Krätze ist eine ansteckende Hautkrankheit, die durch längeren direkten Kontakt mit der Haut einer infizierten Person oder durch die Verwendung derselben Bettwäsche, Kleidung oder Unterwäsche mit einer infizierten Person übertragen wird. Schlechte Lebensbedingungen begünstigen die Krankheit (unzureichende Hygiene oder geringe Allgemein- und Gesundheitskultur).

Die häufigste Beschwerde ist Juckreiz, der nachts am stärksten ist. Hautveränderungen können überall am Körper auftreten, sind aber normalerweise an Händen, Handgelenken, Ellbogen, Brust, Achselhöhlen, Taille und Leistengegend zu finden.

Menschen, die noch nie Krätze hatten, verspüren in der Regel vier bis sechs Wochen nach dem Kontakt mit einer infizierten Person Symptome. Menschen, die bereits Krätze hatten, können Hautveränderungen früher bemerken, normalerweise innerhalb weniger Tage (bis zu einer Woche).