In einem tragischen Vorfall in Botosani, Rumänien, versuchte ein Mann, sich das Leben zu nehmen, nachdem er sich selbst im Internet eine Krebsdiagnose gestellt hatte. Dank der schnellen Reaktion seiner Frau, die den Notdienst alarmierte, konnte sein Leben gerettet werden. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit psychischer Unterstützung und die vorhandenen Hilfsangebote in Rumänien.

Ein Mann aus Botosani, Rumänien, versuchte tragischerweise, sich das Leben zu nehmen, nachdem er sich selbst im Internet die Diagnose Darmkrebs gestellt hatte. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, als der Mann sich die Venen in seinem linken Arm aufschnitt und seiner Frau eine Nachricht auf ihrem Handy hinterließ.

Frau alarmiert Notdienst für ihren Ehemann

Seine Frau fand ihn rechtzeitig im Heizraum des Familienhauses und alarmierte sofort den Notdienst. Der Mann wurde ins Bezirkskrankenhaus für Notfälle Mavromati in Botosani eingeliefert, wo er sich derzeit erholt.

Keine onkologische Vorgeschichte

Joan Asaftei, Sprecher des Krankenhauses, erklärte, dass der Patient nicht in der onkologischen Praxis registriert war. „Es stellte sich ein Patient vor, der nicht in der onkologischen Praxis registriert war. Es war eher ein depressiver Hintergrund“, sagte Asaftei.