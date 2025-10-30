Krebsforschung: Neuer Wirkstoff lässt Tumore verschwinden

Ein revolutionärer Wirkstoff verbindet DNA-Stränge in Krebszellen und lässt sie absterben. Selbst aggressive Tumore bilden sich zurück – auch bei Therapieresistenz.

Wissenschaftler haben ein bahnbrechendes Krebsmedikament namens LiPyDau entwickelt. Der innovative Wirkstoff greift Tumorzellen auf molekularer Ebene an, indem er deren DNA-Stränge dauerhaft verbindet. Diese Schädigung können die Krebszellen nicht mehr reparieren, was zu ihrem Absterben führt. In Laborversuchen zeigte bereits eine einzige Behandlung beeindruckende Ergebnisse – die Tumore bildeten sich fast vollständig zurück. Dies gilt selbst für besonders aggressive Krebsarten wie Melanome (schwarzer Hautkrebs), Lungenkrebs und bestimmte Formen von Brustkrebs. Bemerkenswert ist zudem die Wirksamkeit bei Tumoren, die gegen herkömmliche Therapien resistent geworden sind.

Innovative Wirkstoffverpackung

Die Grundlage von LiPyDau bildet ein modifiziertes Anthrazyklin (Krebsmedikament-Klasse), das in mikroskopisch kleine Fettbläschen (Liposomen) eingeschlossen wird. Diese Verpackungsmethode schützt gesundes Gewebe vor unerwünschten Nebenwirkungen. Herkömmliche Anthrazykline wie Daunorubicin gelten zwar als hochwirksam gegen Krebszellen, verursachen jedoch erhebliche Schäden im umliegenden Gewebe. Durch die liposomale Einkapselung kann LiPyDau seine Wirkung gezielt entfalten, ohne gesunde Zellen stark zu beeinträchtigen. Experten sehen in dieser Verabreichungsmethode einen entscheidenden Durchbruch, um hochpotente Wirkstoffe sicher in der Krebstherapie einsetzen zu können.

Vielversprechende Ergebnisse

In Tierversuchen mit Mäusen erzielte das Medikament dramatische Erfolge bei der Tumorbekämpfung – selbst bei Krebsarten, die auf gängige Behandlungsmethoden nicht mehr ansprechen. Die beteiligten Wissenschaftler beschreiben die ersten Ergebnisse als „vielversprechend und einzigartig“. Studienleiter Gergely Szakacs unterstreicht: „Unsere Ergebnisse zeigen ein enormes Potenzial. Nun müssen klinische Tests folgen, um die Wirksamkeit und Sicherheit beim Menschen zu prüfen.“

Trotz der ermutigenden Resultate im Tiermodell steht LiPyDau noch am Anfang seiner Entwicklung. Umfangreiche klinische Studien müssen durchgeführt werden, bevor das Medikament für Patienten zugelassen werden kann.

Das internationale Forschungsteam aus Wien und Budapest hat mit LiPyDau ein neuartiges Chemotherapeutikum vorgestellt, das in präklinischen Untersuchungen (Laborstudien) Tumore deutlich verkleinern oder vollständig eliminieren konnte.