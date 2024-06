Kroate übergoss sich mit Benzin und zündete sich selbst an

Am frühen Morgen vor den Toren des Marktplatzes in Zagreb hat sich eine Person selbst angezündet. Die Polizei von Zagreb hat dies bestätigt. Dieses tragische Ereignis löste einen Großeinsatz von Rettungskräften aus und schockierte die lokale Gemeinschaft sowie die nationale Öffentlichkeit.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums erlitt der Mann schwere Verbrennungen und befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Er wurde umgehend in das Zentrum für Brandverletzungen der Traumatologischen Klinik in Zagreb transportiert. „Der Mann ist in einem kritischen Zustand und kämpft um sein Leben. Alle möglichen Maßnahmen intensiver medizinischer Behandlung werden ergriffen, um ihm zu helfen“, erklärte Gesundheitsminister Vili Beros gegenüber Dnevnik.hr.

Umfangreiche Notfallmaßnahmen im Gange

Davor Vagić, der Direktor des Klinikums Sestre milosrdnice, bestätigte, dass der Zustand des Patienten sehr ernst sei und intensivste Bemühungen unternommen werden, um sein Leben zu retten. Weitere Informationen zu seinem Gesundheitszustand werden im Laufe des Tages erwartet, während eine Pressekonferenz für 12 Uhr anberaumt wurde.

Sicherheitsvorkehrungen und Zeugenaussagen

Unmittelbar nach dem Vorfall wurde das Gebiet um den Marktplatz weiträumig abgesperrt, mit Ausnahme der Anwohner, denen der Durchgang gewährt wurde. Laut einem Augenzeugenbericht, der im Jutarnji List veröffentlicht wurde, bemerkte eine Person in sichtbar verwirrtem Zustand, wie sie sich in der Nähe des Regierungsgebäudes mit einer brennbaren Flüssigkeit übergoss. Sicherheitskräfte wurden umgehend benachrichtigt. Bevor sie jedoch eingreifen konnten, hatte sich der Mann bereits selbst entzündet. Einsatzkräfte der Polizei leisteten erste Löschversuche, noch bevor Feuerwehr und Rettungsdienst am Ort des Geschehens eintrafen.

Reaktionen und weitere Entwicklungen

Fotografen, die zufällig vor Ort waren, hielten den Vorfall fest. Premierminister Andrej Plenkovic sowie andere Regierungsmitglieder erschienen kurz nach dem Vorfall vor Ort. Obwohl die genauen Umstände und Motive hinter der Selbstverbrennung noch untersucht werden, bestätigen nicht offizielle Quellen, dass es sich bei dem Opfer um einen Mann handelt, der schwere Verbrennungen erlitten hat und zum Zeitpunkt des Eintreffens der Notdienste noch am Leben war.