Wien in der Top-Liste der glücklichsten Städte der Welt

Das in London ansässige Institut für Lebensqualität hat mit dem „Happy City Index“ einen neuen Maßstab geschaffen. Dieser soll die Zufriedenheit der Stadtbewohner in den Fokus rückt. Der Index berücksichtigt eine breite Palette von Faktoren, die das städtische Glück beeinflussen. Drei österreichische Städte haben im weltweiten Vergleich beeindruckende Platzierungen erreicht.

Happy City Index

Das in London ansässige Institut für Lebensqualität hat mit seinem frisch publizierten „Happy City Index“ einen neuen Maßstab definiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rankings, die sich meist auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit konzentrieren, berücksichtigt dieser Index eine breite Palette von Faktoren, die das städtische Glück beeinflussen.

Österreichs Städte im weltweiten Vergleich

Im Detail untersucht wurden 250 Städte auf der ganzen Welt. Alle mit einer Minimumbevölkerung von 300.000. In diesem Ranking haben es drei österreichische Städte geschafft, auf beachtliche Plätze zu kommen. Wien positioniert sich auf Platz 14, wodurch die österreichische Hauptstadt einmal mehr ihre hohe Lebensqualität unter Beweis stellt. Innsbruck folgt auf Platz 29 und etabliert sich damit ebenfalls als eine der Städte, in denen die Einwohner ein hohes Maß an Zufriedenheit genießen. Graz, nicht weit dahinter, sichert sich Platz 48 und rundet damit das Erfolgstriplett in Österreich gelungen ab.

Diese Ergebnisse spiegeln nicht nur die Bemühungen jedes einzelnen Ortes wider, eine hohe Lebensqualität für seine Einwohner zu gewährleisten, sondern unterstreichen auch die Bedeutung, die dem individuellen Wohlbefinden im urbanen Kontext zukommt. Die Anerkennung durch den Happy City Index kann als Ansporn für Städte weltweit dienen, in ein glücklicheres, gesünderes städtisches Leben zu investieren.

Dänemark sticht hervor

An der Spitze dieses Rankings steht Aarhus in Dänemark, die Stadt, die als die glücklichste von allen gekürt wurde. Helsinki, oft in Debatten um den Titel der glücklichsten Nation involviert, erreicht einen ehrenwerten sechsten Platz. Dies demonstriert, dass Glück und Zufriedenheit in verschiedenen Formen kommen und stark von lokalen Initiativen und Gemeinschaftsgefühlen beeinflusst werden können.