Kroatien-Fan, Aberglaube & Co.: Das wusstet ihr über Victoria Beckham nicht!

Heute markiert einen bedeutenden Meilenstein im Leben von Victoria Beckham (50) – sie feiert ihren 50. Geburtstag! Die einstige Posh Spice erblickte am 17. April 1974 als Victoria Caroline Adams im britischen Harlow das Licht der Welt. Innerhalb von nur 20 Jahren wurde sie zu einem gefeierten Star und erlangte mit den Spice Girls großen Erfolg. Auch privat hatte die Mutter von vier Kindern großes Glück – seit 1999 ist sie mit dem ehemaligen Fußballer David Beckham (48) verheiratet. Trotz ihres Erfolges scheint die Designerin weiterhin bodenständig zu bleiben. Diese 5 Dinge wusstet ihr über Victoria nicht!

Aberglaube

Es wurde bekannt, dass Victoria Beckham ziemlich abergläubisch ist. In einem Interview mit der Daily Mail verriet sie, dass sie bestimmte Rituale hat, die sie befolgt. Zum Beispiel geht sie nicht unter einer Leiter hindurch und wenn sie eine Elster sieht, grüßt sie sie. Diese kleinen Gewohnheiten zeigen, dass selbst erfolgreiche Persönlichkeiten wie Beckham ihren eigenen Glauben an bestimmte Bräuche und Überzeugungen haben.

Großer McDonald’s-Fan

Heutzutage widmet sich die 50-jährige Victoria Beckham lieber intensiven Trainingseinheiten im Fitnessstudio, bei denen sie Gewichte hebt, um ihren beeindruckenden Körper zu formen. Sie setzt auf eine gesunde Ernährung, die ausgewogene Mahlzeiten und nahrhafte Snacks beinhaltet, um ihre Fitnessziele zu unterstützen. Es ist bemerkenswert, dass sie trotz ihrer früheren Vorliebe für Fast Food heute bewusst auf eine gesunde Ernährung setzt. In ihrer Jugend war sie jedoch ein großer Fan der Fastfood-Kette McDonald’s. Berichten zufolge traf sich die Unternehmerin als 16-Jährige regelmäßig mit ihrer Gruppe von Freunden zu Burger-Mittagessen, was einen interessanten Kontrast zu ihren heutigen Ernährungsgewohnheiten darstellt.

Weinliebhaberin

Obwohl Victoria Beckham oft als etwas steif und zurückhaltend dargestellt wird, hat sie auch ihre entspannten Momente. Es mag überraschen, aber sie ist immer für ein oder zwei Drinks zu haben. Insbesondere genießt die ehemalige Sängerin einen guten, wenn auch recht teuren Rotwein. Diese kleinen Einblicke in ihre persönliche Seite zeigen, dass sie trotz ihres öffentlichen Images als Modeikone und Geschäftsfrau auch den einfachen Freuden des Lebens nicht abgeneigt ist.

Sandkastenfreundin

Gemäß Berichten der Daily Mail pflegt Victoria Beckham noch immer eine enge Freundschaft zu ihrer Sandkastenfreundin Maria-Louise Featherstone. Die beiden teilen eine langjährige Verbundenheit, die seit ihrer Kindheit besteht. Es wird spekuliert, dass es ihre gemeinsamen Abenteuer während der Kindheit waren, die ihre Freundschaft geprägt haben, insbesondere ihre gemeinsame Entdeckung der Vorliebe für Jonglieren und Gymnastik. Diese tiefe Bindung zu ihrer Freundin aus frühen Tagen zeigt, dass trotz ihres Ruhmes und Erfolges Victoria Beckham nicht die Wurzeln ihrer Vergangenheit vergisst und weiterhin Wert auf enge Beziehungen legt.

Kroatien-Fan

In den letzten zwei Jahren hat Victoria Beckham gerne Urlaub mit ihrer Familie in Kroatien gemacht, insbesondere auf der Insel Lopud, die Teil der Elafiti-Inseln ist und als echtes Juwel in der Adria gilt. Die Beckhams haben diese Destination nicht nur einmal, sondern gleich zweimal besucht. Letztes Jahr verbrachten sie dort entspannte Tage und den Geburtstag deren Tochter Harper haben sie auch in Kroatien zelebriert. Es scheint, dass die Familie das kroatische Meer besonders schätzt, da sie bereits zum zweiten Mal hintereinander hierher gekommen sind.