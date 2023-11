Kroatien stoppt Verkauf von Coca Cola und Römerquelle

In Kroatien zieht Coca-Cola mehrere Getränkeserien aus dem Verkauf zurück, nachdem zwei Fälle von Vergiftungen bestätigt wurden. Die betroffenen Produkte sind Coca-Cola Original Taste 500 ml und Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml. Die Untersuchungen der kroatischen Lebensmittelüberwachungsbehörde laufen noch.

Nach zwei bestätigten Vergiftungsfällen in Kroatien hat Coca-Cola angekündigt, bestimmte Getränke aus den Geschäften des Landes zurückzuziehen. Betroffen sind eine Charge Coca-Cola Original Taste 500 ml in Plastikverpackung (PET) und zwei Serien von Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml in Glasverpackung.

In einer offiziellen Stellungnahme kündigte das Unternehmen proaktive Schritte zum Schutz der öffentlichen Gesundheit an. Als Reaktion auf aktuelle Vorkommnisse wird eine bestimmte Charge der 500 ml Coca-Cola Original Taste in PET-Flaschen auf Anweisung des staatlichen Inspektorats der Republik Kroatien vorsorglich vom Markt genommen.

Zusätzlich werden zwei spezielle Serien des Produktes Römerquelle Emotion Heidelbeere-Granatapfel in der 330 ml Glasflasche als Vorsichtsmaßnahme zurückgerufen, obwohl interne Untersuchungen bisher keine Produktionsfehler aufdeckten. Das Unternehmen betont, dass es in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden steht und entschlossen handelt, um die Sicherheit der Konsumenten zu gewährleisten.

Produkte aus dem Verkehr gezogen

Die Behörden haben auf Berichte über potenziell unsichere Getränke reagiert und umgehend Proben zur Untersuchung gesichert. Unmittelbar nach der Benachrichtigung über den Vorfall in Rijeka setzte die Gesundheitsinspektion eine umfassende Überprüfung in den betroffenen gastronomischen Einrichtungen sowie bei den Getränkeverteilern der Stadt in Gang.

Parallel dazu führte die Behörde eine Kontrolle in einem Handelsbetrieb in Zagreb durch. Im Interesse des öffentlichen Gesundheitsschutzes und aufgrund des Verdachts auf Lebensmittelunsicherheit, erließ die Gesundheitsinspektion eine vorläufige Anordnung an das Unternehmen, den Verkauf und die Distribution der betreffenden Produkte sofort einzustellen und diese aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Ermittlungen zu den aktuellen Vorfällen sind noch im Gange, und es werden alle erforderlichen Schritte unternommen, um die Situation zu bewältigen.