Kroatien: Stromschlag tötet jungen Urlauber beim Duschen

Ein tragischer Vorfall ereignete sich auf der kroatischen Insel Hvar, als ein 17-jähriger Österreicher in Zavala bei Jelsa seinen Tod fand. Erste Erkenntnisse und Berichte deuten darauf hin, dass der Jugendliche, der mit seiner Familie Urlaub machte, durch einen Stromschlag während des Duschens in einem metallbeschichteten Außenbereich ihrer Unterkunft das Leben verlor.

Dem österreichischen Außenministerium zufolge ist der Vorfall bestätigt. In einer Erklärung hob das Ministerium hervor, dass sie den betroffenen Angehörigen beistehen und aus Rücksicht auf die Familie keine weiteren Details zu dem tragischen Vorfall veröffentlichen möchten.

Der Vorfall ereignete sich laut Slobodna Dalmacija, am Freitag in der familiären Unterkunft in Zavala. Ihr Aufenthaltsort, ein etwas älteres Haus, war mit einer Außendusche ausgestattet, in der das Unglück geschah. Nach dem Vorfall blieb der Ort kurzzeitig ohne Strom.

Obduktion steht noch bevor

Aufklärung verspricht nun eine noch ausstehende Obduktion, die das genaue Geschehen klären soll. Die traurige Nachricht folgt auf weitere Berichte über das Wetter in der Region, mit Unwetterwarnungen in Istrien und der Kvarner-Bucht sowie mindestens fünf Todesfällen in Kroatien, Slowenien und Bosnien durch Unwetter.