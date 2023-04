Ladendieb beißt Supermarkt-Mitarbeiter wegen Packung Pistazien

In einem Supermarkt (Landstraße) steckte der Ladendieb zwei Packungen Pistazien ein und wollte flüchten. Doch der Ladendetektiv und die Mitarbeiter hielten den Mann bis zum Ankommen der Polizei fest.

Die Wiener Polizei nahm am Dienstag einen 41-jährigen serbischen Staatsangehörigen in einem Supermarkt (Landstraße) fest. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann dabei, wie er zwei Packungen Pistazien in seine Umhängetasche steckte und den Kassenbereich eines Supermarkts passierte, ohne zu bezahlen.

Biss in die Hand

Der Ladendetektiv sprach den 41-Jährigen darauf an. Der Mann wollte daraufhin flüchten und stieß den Ladendetektiv dabei gegen die Brust. Mithilfe eines weiteren Mitarbeiters gelang es dann doch, den 41-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Der Tatverdächtige wehrte sich gegen die Anhaltung und biss einem der Mitarbeiter in die Hand. Bei dem Vorfall erlitten zwei Mitarbeiter Verletzungen.

Festnahme

Trotz der Verletzungen lehnten alle Beteiligten eine Intervention eines Rettungsdienstes ab. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest, und die gestohlene Ware wurde an das Geschäft zurückgegeben. Der Mann zeigte sich geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Quelle: LPD Wien