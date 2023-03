Eltern lassen Buben in Einkaufszentrum zurück, um Kleidung zu stehlen

Ein achtjähriger Junge wurde am Samstagnachmittag in einem Einkaufszentrum im österreichischen Pasching gefunden, nachdem seine Eltern, ein Ehepaar aus Serbien, ihn allein gelassen hatten, um Kleidung zu stehlen.

Der Entdeckung des achtjährigen Kindes war ein Polizeieinsatz vorausgegangen.

Wie die lokalen Medien berichteten, kam nämlich ein Ehepaar aus Serbien im Alter von 51 und 52 Jahren in das Einkaufszentrum, mit der Absicht Kleidung zu stehlen. Während die 51-Jährige bei der Auswahl der Artikel war, kappte ihr ein Jahr älterer Mann die Diebstahlsicherung und packte die Kleidung in eine speziell präparierte Tasche. Der Plan war, die gestohlenen Artikel in dem Auto zu verstecken, das sie in der Garage geparkt hatten, und dann zu entkommen.

In der Zwischenzeit wurden die Ehepartner beim Ladendiebstahl ertappt, und bald nahm die Polizei die Diebe fest. In ihrem Auto wurden neben der gestohlenen Kleidung auch Dokumente eines Kindes gefunden.

➤ Als die Polizeibeamten sie nach dem Verbleib des Kindes fragten, behaupteten sie, dass er bei der Schwester in Wien sei.

Dann wurden sie zur Polizeiwache gebracht, wo sie laut Verfahren verhört werden sollten. Gerade als sie die Fragen beantworten wollten, riefen Angestellte des Einkaufszentrums die Polizeistation an, um zu melden, dass sie einen 8-jährigen Jungen gefunden hatten, der alleine spazieren ging.

Es wurde festgestellt, dass es ihr Kind war, das sie ohne Aufsicht allein ließen, damit sie stehlen konnten. Das Sozialamt übernahm den Jungen und brachte ihn in eine provisorische Unterkunft.