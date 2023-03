Zeljko Komsic, Mitglied des Präsidiums von Bosnien und Herzegowina, nahm an einer feierlichen Veranstaltung in der gemeinsamen Versammlung des Kantons Sarajevo, der Stadt Sarajevo und den Gemeinden des Kantons Sarajevo zum Unabhängigkeitstag von Bosnien und Herzegowina am 1. März teil.

Während der Veranstaltung konnte man erkennen, dass die beiden großen Flaggen von Bosnien und Herzegowina, die sich hinter der Bühne im Ratssaal befanden, auf dem Kopf standen. Dieser Fehler wiederholt sich jedes Jahr bei Feiertagen und wichtigen Ereignissen in Institutionen.

Zahlreiche Experten wiesen darauf hin, dass die Flagge von Bosnien niemals so gedreht werden sollte, dass die weißen Sterne über dem gelben Dreieck stehen. Durch die Positionierung der beiden Flaggen im Ratssaal entstand der Eindruck, dass sie „auf dem Rücken liegen“.

Ähnliche Situationen wurden auch in anderen Institutionen und Gebäuden von den Medien dokumentiert.

➤ Es ist jedoch erkennbar, dass auch viele Bürger dieses Detail nicht kennen.

Heute fanden in ganz Bosnien und Herzegowina verschiedene Veranstaltungen und feierliche Akademien zum Unabhängigkeitstag von Bosnien am 1. März statt.