Pilgerreise zur Fastenzeit: 800 km nach Međugorje

Eine Pilgerreise nach Bosnien und Herzegowina ist für Slavko Bosnjak und seinen Neffen Gerard Grgic der erste Schritt in eine bessere Welt. Sie beten für Arme, Hungernde und Frieden auf der Welt.

Mit dem Aschermittwoch begann für viele Christen auch die Fastenzeit. Als Vorbereitung auf Ostern soll dabei auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet werden. Ebenso steht regelmäßiges Beten auf der Tagesordnung. Einige Gläubige nutzen diese Zeit auch, um eine Pilgerreise anzutreten. So auch der 54-jährige Hausbetreuer Slavko Bosnjak und sein 38-jähriger Neffe Gerard Grgic .

Zu Fuß nach Bosnien und Herzegowina

Drei Tage nach beginn der Fastenzeit starteten Bosnjak und Grgic ihre Reise nach Bosnien und Herzegowina. Zu Fuß wollen sie insgesamt rund 800 Kilometer bestreiten. Bosnjak lebt schon lange religiös. Seine Tochter Ines Bosnjak erzählt, wie ihr Vater zu dem Entschluss gekommen ist, eine Pilgerreise anzutreten: „Er betet viel, geht jeden Sonntag in die Kirche. Er hat innerlich gespürt, dass er noch mehr von sich geben möchte, dass das was er tut, nicht „ausreicht“. Er hat beschlossen, dass dies sein Kreuzweg wird. Weil bei uns Katholiken die Fastenzeit begonnen hat und sich die Auferstehung Jesu nährt. In seiner Reise betet er für Arme und Hungrige. Und vor allem für Frieden auf der Welt.„

Weshalb sich Bosnjak gerade dazu entschlossen hat, nach Međugorje zu pilgern, erzählt Tochter Ines ebenfalls: „Dort ist, wie bekannt, des Öfteren die heilige Mutter Marija erschienen. Durch die Reisen mit meiner Familie nach Međugorje hat mein Vater eine Verbindung zu der Stadt aufgebaut.„

Bosnjak (54) und Grgic (38) müssen noch rund 550 Kilometer bewältigen. (FOTO: privat)

Zwei Wochen unterwegs

Vermutlich werden die beiden Gläubigen etwa zwei Woche für die Pilgerreise brauchen. Dabei legen sie etwa 800 Kilometer zurück. Das sind umgerechnet rund 60 Kilometer pro Tag, die sie absolvieren müssen. Tochter Ines kann ihren Vater und Cousin mittels GPS tracken. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit. In regelmäßigen Abständen ruft Bosnjak seine Familie an, um mittzuteilen, wie es ihnen gerade ergeht.

Am vierten Tag der Reise haben Bosnjak und Grgic schon rund 210 Kilometer zurückgelegt und liegen damit ganz gut in ihrem Zeitplan. Pausiert wird auf Bushaltestellen und sogar in Kanälen. Für die Nacht wird meist ein Hotel aufgesucht, damit sie am nächsten Tag wieder gegen fünf Uhr morgens ihre Pilgerreise weiterführen können. „Schmerzen sind vorhanden, aber ertragbar, weil sie wissen, weshalb sie es tun. Die Reise verbringen sie in dem sie oft den Rosenkranz beten. Sie motivieren sich jeden Tag aufs Neue – und Gott schenkt ihnen die Motivation.“, erzählt Tochter Ines voller Stolz.