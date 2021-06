40. Jahre Međugorje: Zehntausende Gläubige aus der ganzen Welt feiern

Zehntausende Gläubige aus der ganzen Welt erlebten gestern besondere Emotionen in Međugorje anlässlich des 40. Jahrestages der Erscheinungen der Muttergottes. Pilger aus mehr als 20 Ländern kamen mit ihren Votivgebeten und Bußen, um einen geistigen Frieden zu suchen.

In der Kirche wurden von den frühen Morgenstunden an Massenfeiern und Gebetsriten in verschiedenen Weltsprachen abgehalten und Botschaften des Friedens, der Liebe und des Trostes mit vielen Segnungen an die Gläubigen gesendet. Die Hauptabendmesse fand vor mehr als 20.000 Gläubigen statt. Geführt wurde sie von dem Franziskanerprovinzial Miljenko Steko, der auch an die sonderbaren Ereignisse vor 40 Jahren erinnerte:

„Es gibt eine Geschichte dieser unauslöschlichen 40 Jahre, die ihre einzigartige Beredsamkeit im Phänomen von Međugorje annahm, das heute in der Kirche und mit der Kirche atmet und alle Gnaden sammelt, die der barmherzige Gott hier ausgegossen hat. Danke, Unsere Liebe Frau (Maria), für diese gnädige Geschichte, danke, Königin des Friedens …” sagte unter anderem Provinzial Steko in seiner Predigt.

Glaubt ihr an das Wunder von Međugorje? Ja, auf jeden Fall.

Nein, das ist Blödsinn. Ergebnisse

Loading ... Loading ...

Pilger begeistert

Viele Menschen bezeugten, dass sie gestern in Međugorje Liebe, Segen und Seelenfrieden finden konnten. Rita Spina aus Italien sagte, dass sie sich gesegnet fühlt weil sie in Međugorje ist und dafür gerne Quarantäne in Kauf nimmt, wenn sie wieder zurück nach Italien kommt. „Ich hatte einfach das Gefühl, heute hier sein zu müssen und mein Glück ist endlos. Was ich fühle, kann nicht beschrieben werden“, sagte gestern ein weiterer Pilger aus Italien.