Länder vertauscht: „Kolinda, ich liebe Mykonos“ (VIDEO)

Der französische Fußballnationalspieler Adil Rami hat Kroatien mit Griechenland vertauscht.

Lesen Sie auch: Liebeshoroskop 2017 - KOSMO schaut für euch in die Sterne Das neue Jahr ist endlich da und die meisten interessiert, wie es vor allem in Sachen Liebe im neuen Jahr für sie steht.

In einer Aussage, in der sich der Freund von Pamela Anderson an den Sieg im Finale der WM gegen Kroatien erinnert, gab der Fußballspieler selber zu, dass er das adriatische Küstenland immer mit Griechenland verwechselt. „Die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović kam zu mir nach dem Finale und sagte zu mir, dass ich einen schönen Bart habe. Ich antwortete darauf: ‚Ich liebe Mykonos‘“, erzählte der Verteidiger seine WM-Story mit Kroatiens Staatspräsidentin.

Rami : „Après la finale, la présidente de la Croatie me regarde et me dit ‚belle moustache‘. Et moi, je lui réponds ‚j’adore Mykonos‘. Je ne sais pas pourquoi, j’ai toujours confondu la Grèce et la Croatie.“ #2emeEtoile pic.twitter.com/DvtjtSmYQx — Actu Foot (@ActuFoot_) 2. Januar 2019

Sie besserte ihn aus?

Es ist unbekannt, ob ihn Kolinda darauf selbst aufmerksam machte, dass Mykonos nicht in Kroatien liegt. Jedenfalls hat er mittlerweile öffentlich seinen Fehler eingestanden und seine geographischen Kenntnisse hoffentlich verbessert. Aber Ramis Beispiel hat uns zumindest eines gelehrt: Man kann im Fußball gewinnen, ohne dabei zu wissen, gegen welches Land man auf dem Fußballplatz spielt.

Kolinda stahl allen die Show

Mit ihren Auftritten, mütterlichen Umarmungen und Zärtlichkeiten zu ihren und den gegnerischen Spielern erlangte Kroatiens Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarović letzten Sommer weltweite Bekanntheit. Vor allem die Szenen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron nach dem Finale zwischen den beiden Ländern sorgten für Aufsehen. Die Berühurungen zwischen Kroatiens Staatspräsidentin und dem französischen Präsident sorgten wohl bei ihren Ehepartnern nicht für Begeisterung, scherzten viele Magazine nach dem Auftritt. Die russische Sängerin Alina fand es toll und widmete Kolinda ein ganzes Lied.

Die Videos von Kolinda bei der WM sowie den Song einer russichen Sängerin für sie findet ihr auf der nächsten Seite.