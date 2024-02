Landstraße: Mutter und Tochter ermordet

Erneut Mord-Alarm in Wien! Am Freitagmorgen wurde die Polizei zu einem Apartment in der Wiener Landstraße gerufen, wo zwei leblose Personen aufgefunden wurden.

Die Polizei wurde von einer besorgten Verwandten alarmiert, die befürchtete, dass ihrer Tochter etwas zugestoßen sein könnte. Als die Beamten die Wohnung betraten, stießen sie auf eine grausame Szene: Die Leichen einer 51-jährigen Frau und ihrer 13-jährigen Tochter wurden entdeckt. Trotz sofortiger medizinischer Intervention konnte nur noch der Tod der beiden festgestellt werden.

Die Art und Weise, wie die beiden ihr Leben verloren haben, lässt die Ermittler auf ein Tötungsdelikt schließen. Die genaue Todesursache und der Hintergrund der Tat sind derzeit noch unklar, doch die Spuren deuten auf ein brutales Verbrechen hin.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Das Landeskriminalamt Wien, speziell der Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat bereits umfangreiche Untersuchungen eingeleitet. Der Fokus der Ermittlungen erstreckt sich auch auf den familiären Umkreis der Opfer, um mögliche Hintergründe und Motive zu ergründen.

Dieser tragische Vorfall hat die Wiener Bevölkerung tief erschüttert und wirft viele Fragen auf. Die Ermittlungen sind in vollem Gange, und es wird erwartet, dass in Kürze weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden. Bleiben Sie dran für aktuelle Updates zu diesem schockierenden Fall.