Lebensretter in Lebensgefahr: Rettungswagen stürzt über Steilhang

Ein Rettungsfahrzeug verunglückte schwer im Granitzenbach bei St. Wolfgang. Das Einsatzfahrzeug stürzte 50 Meter in die Tiefe, beide Sanitäter wurden verletzt.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags ereignete sich ein folgenschwerer Zwischenfall auf der L539, bekannt als St. Wolfganger-Straße. Ein Rettungsfahrzeug, gesteuert von einem 23-jährigen Mann aus dem Murtal, geriet gegen 01.45 Uhr während eines Einsatzes von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug verlor in Fahrtrichtung St. Wolfgang die Kontrolle und rutschte auf der linken Straßenseite über einen abgeholzten Steilhang rund 50 Meter in die Tiefe, bevor es im Bett des Granitzenbach zum Stehen kam.

Verletzte Sanitäter

Wie die Polizei Steiermark mitteilte, befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls eine 22-jährige Sanitäterin aus derselben Region mit im Einsatzfahrzeug. Der junge Fahrer erlitt bei dem Sturz Verletzungen und musste vom Rettungshubschrauber C14 ins Landeskrankenhaus Judenburg transportiert werden. Auch seine Kollegin trug Verletzungen davon und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ebenfalls ins LKH Judenburg gebracht.

Am verunglückten Rettungsfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Ein Abschleppdienst musste anrücken, um das Fahrzeug aus dem Bachbett zu bergen.

Glücklicherweise war zum Unfallzeitpunkt kein Patient an Bord des Rettungswagens.