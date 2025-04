Inferno auf Südautobahn A2 – Auto brennt komplett aus!

Ein dramatischer Fahrzeugbrand auf der A2 bei Laßnitzhöhe hielt Einsatzkräfte am Freitagabend über zwei Stunden in Atem. Dichte Rauchschwaden und meterhohe Flammen prägten das Geschehen.

Ein Fahrzeug geriet Freitagabend auf der Südautobahn (A2) nahe Laßnitzhöhe in der Steiermark in Vollbrand. Die Löscharbeiten beschäftigten die Einsatzkräfte über einen Zeitraum von zwei Stunden. Der betroffene Wagen, welcher auf dem Pannenstreifen stand, war in dichte Rauchschwaden gehüllt.

Kurz nach 19 Uhr ging der Alarm bei den zuständigen Rettungskräften ein. Umfangreiches Bildmaterial der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach bei Graz dokumentiert die beträchtlichen Flammen und die massive Rauchentwicklung des Vorfalls. Die abschließenden Tätigkeiten am Einsatzort zogen sich bis 21.20 Uhr hin.

Einsatzkräfte vor Ort

Neben den Feuerwehrkräften waren Sanitäter des Roten Kreuzes Graz-Umgebung, Beamte der Polizei, ein Bergungsunternehmen sowie Verkehrsmanager der Asfinag vor Ort tätig. Zu möglichen Verletzten liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor – allerdings deutet die Tatsache, dass bei der Pressestelle der Polizei noch kein detaillierter Bericht eingegangen ist, darauf hin, dass es vermutlich keine Personenschäden gab.