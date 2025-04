Brutaler Überfall in Wien Margarten: Opfer kämpft um Leben

Ein brutaler Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Wien Margarten erschüttert die Hauptstadt. Maskierte Täter erbeuteten Bargeld und verletzten eine Angestellte, die ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Mehrere unidentifizierte und maskierte Täter drangen am gestrigen Abend in ein Lebensmittelgeschäft ein. Die vermummten Täter entwendeten die im Laden befindlichen Bargeldbestände und ergriffen anschließend die Flucht in nicht ermittelte Richtung. Die sofort eingeleitete großräumige Fahndung brachte keine Ergebnisse.

⇢ Taxifahrt eskaliert – Fahrgast zückt plötzlich Messer



Verletzte Angestellte

Eine Angestellte, die sich während des Überfalls in einem der Büroräume aufhielt, erlitt durch einen der mutmaßlichen Täter Verletzungen. Das Opfer erhielt an Ort und Stelle Erste Hilfe durch die Berufsrettung Wien und wurde anschließend in ein Spital transportiert.

⇢ Brutaler Überfall: Wiener Polizei sucht nach diesen Räubern



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Landeskriminalamt Wien aufgenommen.

⇢ Jugendliche überfallen: Wiener Polizei sucht nach diesen Männer