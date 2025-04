Nach einem brutalen Raub am Schnellbahnsteig wurden Fahndungsbilder veröffentlicht. Die drei Täter hatten Jugendliche attackiert und Bargeld erbeutet.

Am 11. Jänner 2025 fielen drei unbekannte Gewalttäter gegen 21 Uhr am Schnellbahnsteig über eine Gruppe Jugendlicher her. Die Angreifer traktierten ihre Opfer mit Fußtritten und erbeuteten dabei Bargeld. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter untertauchen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern seither an.

⇢ Jugendliche überfallen: Wiener Polizei sucht nach diesen Männer



Öffentlichkeitsfahndung gestartet

Die Behörden haben nun Fahndungsbilder der mutmaßlichen Räuber an die Öffentlichkeit weitergegeben. Die Polizei bittet um Mithilfe: „Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.“ Das Landeskriminalamt Wien – Außenstelle Nord – nimmt unter der Rufnummer 01-31310-67800 Hinweise entgegen, auf Wunsch auch anonym.

Unbekannter 1:



Unbekannter 2:



Unbekannter 3: