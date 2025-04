Spektakulärer Unfall: Fahrer überlebt Überschlag mit Wagen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Neukirchen am Walde kollidierten zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Ein 18-Jähriger wurde verletzt, sein Auto überschlug sich mehrfach.

Ein 70-jähriger Autofahrer war am Freitagabend des 11. April 2025 auf der L 517 unterwegs. Er fuhr von St. Ägidi in Richtung Neukirchen am Walde, als er gegen 20:40 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. In einem Kreuzungsbereich im oberösterreichischen Neukirchen am Walde kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander.

Zur selben Zeit befand sich ein 18-Jähriger mit seinem Wagen auf der L 1176. Der junge Mann aus dem Bezirk Grieskirchen steuerte sein Fahrzeug von Waldkirchen kommend in Richtung Peuerbach.

⇢ Fünfte Frau gestorben: Horror-Unfall fordert weiteres Opfer



Dramatischer Überschlag

Nach dem Zusammenstoß geriet der Pkw des Heranwachsenden von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bevor er schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Ein Notarzt leistete dem verunglückten 18-Jährigen Erste Hilfe, ehe dieser mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Der 70-jährige Fahrer aus dem Bezirk Grieskirchen trug bei dem Unfall keine Verletzungen davon.