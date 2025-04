Wenn Nachbarn streiten – Wiener Initiative soll Eskalation verhindern

Die „Respekt gemeinsam sicher“ Initiative kommt in die Wiener Gemeindebauten. Nach erfolgreichen Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern bringen wohnpartner, Wiener Wohnen und Grätzlpolizei ihr bewährtes Serviceangebot erneut direkt zu den Bewohnern.

Die Initiative von wohnpartner (Nachbarschaftsservice der Stadt Wien), Wiener Wohnen und Grätzlpolizei fördert ein harmonisches Zusammenleben in Gemeindebauten, bietet Unterstützung bei Konflikten und stärkt das Sicherheitsgefühl der Bewohner. Das gemeinsame Projekt „Respekt gemeinsam sicher“ wurde im vergangenen Jahr etabliert, da ein funktionierendes Miteinander im Gemeindebau auf klaren Vereinbarungen basiert.

Nach großem Zuspruch ist das Serviceangebot seit März erneut in verschiedenen Wiener Gemeindebauten präsent.

Die bisherigen Veranstaltungen verzeichneten eine Teilnahme von mehr als 500 Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Veranstaltungsreihe wird bis Juni fortgesetzt. Bei einem Termin in der Altmannsdorfer Straße 165-182 konnten sich Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof persönlich von der positiven Aufnahme des Angebots überzeugen.

„Respekt, Rücksichtnahme und das Einhalten von Regeln sind das Grundgerüst für ein gutes Miteinander – egal ob zu Hause, auf der Stiege oder im Hof. Dazu gehört es auch sich mit einer gewissen Höflichkeit und mit Respekt zu begegnen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft. Dafür steht der Gemeindebau seit über 100 Jahren„, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Mit „Respekt gemeinsam sicher“ zeige man, dass dieses solidarische Miteinander das Fundament sei, auf dem die Stadt gebaut ist. Gemeinsam habe man mit Wiener Wohnen als Hausverwaltung, dem Nachbarschaftsservice wohnpartner und der Grätzlpolizei die geballte Kompetenz, um Missstände zu beseitigen, solange der ehrliche Wille dazu da sei.

Hilfe vor Ort

Seit ihrem Beginn wirkt die Initiative „Respekt gemeinsam sicher“ dort, wo die Bedürfnisse der Gemeindebaubewohner am greifbarsten sind: direkt in ihrer unmittelbaren Lebensumgebung. Unterstützung findet sich ohne Umwege im Innenhof vor der eigenen Wohnungstür. Die Veranstaltungen bieten Raum für offene Gespräche über sämtliche Anliegen in der Wohnanlage und vermitteln konkrete Hilfestellungen zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität.

Durch die vereinte Fachkompetenz von wohnpartner, Wiener Wohnen und der Grätzl-Polizei stehen für jedes Anliegen die passenden Ansprechpersonen bereit, die unmittelbar Lösungswege aufzeigen oder gemeinsam mit den Betroffenen entwickeln. Anliegen, die nicht direkt vor Ort geklärt werden können, werden systematisch weiterverfolgt.

„‚Respekt gemeinsam sicher‘ ist nicht nur für den Bezirk Liesing ein absoluter Erfolg: Der Initiative gelingt es bei jedem Termin, den Nerv der Gemeindebaubewohner*innen zu treffen. Auch die Mieterinnen und Mieter der Altmannsdorfer Straße und Putzendoplergasse haben dieses Angebot dankbar aufgegriffen“, so Bezirksvorsteher Liesing Gerald Bischof.

Neben vielen positiven Erlebnissen würden auch Probleme offen angesprochen und sogar gelöst – auf diese Weise könne sich respektvolles Verhalten direkt vor Ort entfalten.

Gemeinsame Lösungen

Die Initiative eröffnet den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeindebauten die Möglichkeit, Verstöße gegen die Hausordnung in einem konstruktiven Dialog zu thematisieren und gemeinschaftlich Lösungen für die spezifischen Herausforderungen ihrer Wohnanlagen zu erarbeiten. In den Gesprächen werden hauptsächlich Themen wie mutwillige Beschädigungen, wilde Müllablagerungen sowie mangelnder Respekt auf Gemeinschaftsflächen oder in Höfen angesprochen, aber auch generationsübergreifende Konflikte stehen häufig im Fokus.

Die kommenden Termine von „Respekt gemeinsam sicher“: 15. April 2025, 15.00-18.00 Uhr, Wien-Donaustadt, Siebenbürgerstraße 49-57 (vor Stiege 27 bis 28); 22. April 2025, 15.00-18.00 Uhr, Wien-Favoriten, Zürcher-Hof, Laxenburger Straße 49-57 (bei Stiege 7); 6. Mai 2025, 15.00-18.00 Uhr, Wien-Donaustadt, Hartlebengasse 1-17 (Spielplatz hinter Stiege 27); 13. Mai 2025, 15.00-18.00 Uhr, Wien-Döbling, Qualtinger-Hof, Daringergasse 12-20 (Spielplatz vor Stiege 23); 20. Mai 2025, 15.00-18.00 Uhr, Wien-Brigittenau, Jägerstraße 89-95 (vor Stiege 6); 27. Mai 2025, 15.00-18.00 Uhr, Wien-Floridsdorf, Franz-Koch-Hof, Mitterhofergasse 2 (Rosengarten vor Stiege 26); 3. Juni 2025, 15.00-18.00 Uhr, Wien-Liesing, Keltengasse 4 (vor Stiege 25-27); 10. Juni 2025, 15.00-18.00 Uhr, Wien-Meidling, Haydnhof, Steinbauergasse 4-6.