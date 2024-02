Lehrer nach Sturz im Stiegenhaus verstorben

Ein 54-jähriger Pädagoge hat am Mittwochvormittag in einer Leobener Bildungseinrichtung sein Leben auf tragische Weise verloren. Er stürzte aus dem zweiten Stockwerk in das Kellergeschoss – ein Fall von drei Stockwerken. Die genaue Ursache für diesen fatalen Sturz ist bis jetzt noch unklar.

Gegen 10 Uhr vormittags ereignete sich das Unglück. Sofort nach dem Sturz leisteten Mitarbeiter der Schule Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz sofortiger medizinischer Intervention, einschließlich der Anwesenheit eines Rettungshubschraubers, konnte der Lehrer nur kurzzeitig stabilisiert werden. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Kripo ermittelt

Die Polizeiinspektion Leoben-Josef-Heißl-Straße nahm umgehend die Ermittlungen auf. Da die genauen Umstände des Vorfalls zunächst unklar blieben, übernahm der operative Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Leoben die weiterführenden Untersuchungen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete daraufhin die Hinzuziehung eines Gerichtsmediziners an und veranlasste die Obduktion des Leichnams.

Die am Donnerstagvormittag durchgeführte Obduktion brachte mehrere Verletzungen durch den Sturz aus großer Höhe zutage. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung, die den Sturz verursacht haben könnte, konnte nicht festgestellt werden.

Nun liegt es in den Händen der Kriminalpolizei Leoben, die weiteren Ermittlungen zu führen. Ziel ist es, Zeugen zu finden und befragen. Ein Fremdverschulden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig ausgeschlossen werden, allerdings gibt es bis dato keine konkreten Anhaltspunkte in diese Richtung.

Dieser tragische Vorfall hat bei der Schulgemeinschaft und in der Stadt Leoben tiefe Bestürzung ausgelöst. Es bleiben viele offene Fragen, die hoffentlich durch die laufenden Ermittlungen geklärt werden können.