Lenker macht Rauchpause: Neunjähriger fährt mit Bus davon

Ein neunjähriger Bub hat auf dem Busbahnhof in Wiener Neustadt einen Linienbus in Betrieb genommen. Während der Chauffeur eine Pause einlegte, wollte der Burschen mit dem Bus davon fahren.

Der Buschauffeur legte eine Pause am Busbahnhof ein, als er plötzlich seinen Bus davon fahren gesehen hat. Ein neunjähriger Bub setze sich in den Bus und wollte das Fahrzeug lenken. Der Polizei sagte der Junge, dass er nach Hause fahren wollte. Da kein Chauffeur im Bus war, sei er selbst gefahren, schreibt „noe.orf.at“.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 13:20 Uhr auf dem Busbahnhof in Wiener Neustadt. Laut Polizei habe sich der Chauffeur auf einem Kontrollgang rund um den Bus befunden. Der Motor des Fahrzeugs sei gelaufen.

Doch der Bub kam nicht weit. Nach etwa 20 Meter rammte er den Pfeiler eines Verkehrsschilds, der wiederum einen anderen Bus traf, ehe er zum Stillstand kam. „Er ist mehr gerollt als gefahren, quasi in Schrittgeschwindigkeit“, so der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Wie der Bursche das Fahrzeug in Betrieb nehmen konnte, wird noch ermittelt.