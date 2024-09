Leo Lugner (FPÖ) schockt: „Illegaler Afrikaner mehr wert als DU!“ (VIDEO)

Nach dem Tod seines Schwiegervaters kehrt FPÖ-Politiker Leo Lugner in den Wahlkampf zurück. Der 37-jährige Wiener strebt ein Mandat im Nationalrat an und sammelt weiterhin Vorzugsstimmen, besonders in der Lugner City.

Provokative Aussagen im TikTok-Video

Ein neues TikTok-Video von Lugner hat jedoch zu erheblichen Diskussionen geführt. Gleich zu Beginn des Videos behauptet Lugner: „Ein illegaler Afrikaner ist mehr wert als DU“ und richtet diese Aussage gegen das „linke Establishment“. Er verweist auf das Denkmal für Marcus Omofuma, einen nigerianischen Asylwerber, der 1999 unter tragischen Umständen in Schubhaft verstarb. Omofuma wurde von Polizisten gefesselt und geknebelt, was zu seinem Tod führte. Die beteiligten Beamten erhielten damals nur bedingte Strafen.

Reaktionen und Forderungen

Lugner bezeichnet das Gedenkmal für Omofuma als „Schandmal“ und kritisiert es als „hässlichen Steinklotz“. Seiner Ansicht nach sei das Denkmal, wie der Asylwerber selbst, illegal, da es ohne Genehmigung errichtet wurde. Er fordert daher die Entfernung des Denkmals für den „illegalen Afrikaner“.