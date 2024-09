Sonniger Sonntag, dann Regen: Bereit für einen Wetterwechsel?

Ein sonnenreicher Sonntag mit angenehmen Temperaturen läutet das Wochenende in Österreich ein. Doch ab Montag bringt eine Kaltfront erneut Regen und kühlere Temperaturen ins Land.

Gemischtes Wetter zum Wochenbeginn

Am Sonntag dominiert Hochdruckwetter, das für sonnige und meist ruhige Bedingungen sorgt. In vielen inneralpinen Tälern und an Seen beginnt der Tag allerdings mit Frühnebelfeldern, die sich im Laufe des Vormittags auflösen. Dann scheint verbreitet die Sonne, auch wenn gelegentliche Wolken durchziehen. Nur in Vorarlberg und Tirol können sich am Nachmittag vermehrt Wolken bilden, wodurch die Schauerneigung über den Bergen leicht ansteigt. Zudem weht im östlichen Flachland ein lebhafter Südostwind. Die Tageshöchstwerte erreichen zwischen 18 und 24 Grad.

Wechselhaftes Wetter ab Montag

Der Montag startet in weiten Teilen des Landes sonnig. Morgendliche Nebelfelder lösen sich rasch auf. Doch im äußersten Westen Österreichs trübt sich der Himmel bereits am Vormittag, und schauerartiger Regen zieht auf. Örtlich können auch Blitz und Donner auftreten. Bis zum Abend breitet sich der Regen nach Osten aus und erreicht das Innviertel, das Salzburger Land und Oberkärnten. Weiter östlich bleibt es vorläufig noch trocken und zeitweise sonnig, wobei im Flachland die Sonne überwiegend scheint. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 24 Grad.

Im Osten Österreichs startet der Dienstag zunächst noch trocken, aber bereits am Vormittag setzt auch hier der Regen ein. Der Westen des Landes erlebt nach nächtlichen Regenepisoden eine kurze Beruhigung, bevor erneut Schauer auftreten, unterbrochen von vereinzelten sonnigen Abschnitten. Im Osten bleibt es hingegen trüb und immer wieder nass. Ein mäßiger Westwind sorgt für frische Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad.

Am Mittwoch setzt sich nach der Auflösung letzter Wolkenfelder insbesondere entlang der Alpennordseite die Sonne durch. Im Süden und am Alpenostrand halten sich die Wolken hartnäckiger, lassen jedoch vereinzelt ein paar Sonnenstrahlen durch. Nur vereinzelt fallen vereinzelte Regentropfen. Am Nachmittag zieht es im Westen zu, und am Abend setzt erneut Regen ein. Im östlichen Flachland frischt der Südostwind auf, während es im Bergland nördlich des Alpenhauptkamms zunehmend föhnig wird. Die Tagestemperaturen steigen auf 17 bis 23 Grad.

Das wechselhafte Wetter hält also für die kommende Woche an, mit einem Mix aus Sonne, Regen und einem Temperaturrückgang.