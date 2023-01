Linienbus fährt ohne Hinterrad quer durch Wien (FOTOS)

Ein Linienbusfahrer aus Wien wurde vom eigenen Hinterrad überholt. Nur durch Zufall gab es keine verletzten Fahrgäste. Unser Lesereporter hat die Fotos dazu!

Wien/Kaisermühlen: Am Abend gegen 20 Uhr konnten die Fahrgäste und der Linienbusfahrer ihren Augen nicht trauen. Am 92A-Bus von Donaustadt Richtung Kaisermühlen löste sich am Abend ein Hinterrad. Der fast 100 Kilo schwere Reifen überholte den Bus mit Passagieren, kullerte die Straße hinab und schlug in ein Auto ein. Dabei sei ein teurer Sachschaden entstanden.

Der Fahrer stoppte sofort die Fahrt und rief umgehend die Polizei an, um den Verkehrsunfall zu melden. Nach einer kurzen Zeit kam auch die Rettung. Verletzte Fahrgäste gab es keine.

Nur der geringen Fahrgeschwindigkeit und der Tatsache, dass wenige Passagiere im 92A-Bus saßen, ist es zu danken, dass der ungewöhnliche Unfall glimpflich abgelaufen ist.