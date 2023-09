Lira im freien Fall! Türkei am Rande der Wirtschaftskrise?

Die türkische Lira scheint sich in einem unaufhaltsamen Sinkflug zu befinden. Im August musste die Landeswährung einen dramatischen Wertverlust von 58,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. Gleichzeitig nimmt die Inflation in der Türkei weiter an Fahrt auf, trotz verzweifelter Versuche der türkischen Notenbank, mit deutlichen Zinserhöhungen gegenzusteuern.

Die Verbraucherpreise sind im August um alarmierende 58,9 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt in Ankara kürzlich bekannt gab. Eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vormonat, in dem die Inflationsrate noch bei 47,8 Prozent lag. Im vergangenen Jahr erreichte die Teuerung gar einen Höchststand von rund 85 Prozent. Nach einer kurzen Phase der Entspannung ist sie nun wieder auf dem Vormarsch.

Die Gründe für die anhaltende Währungsschwäche und den rapiden Anstieg der Inflation sind vielschichtig. Eine entscheidende Rolle spielt die angeschlagene Lira selbst, die Importe in die Türkei verteuert und so die Inflation weiter anheizt. Der Wechselkurs der Lira bewegt sich trotz der jüngsten Zinserhöhungen der Notenbank in der Nähe historischer Tiefstände.

Experten verweisen zudem auf die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik als einen der Hauptgründe für die Misere. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, bekanntermaßen kein Freund hoher Zinsen, steht hierbei im Fokus der Kritik. Fachleute sind sich einig, dass hohe Zinsen notwendig sind, um die Lira zu stabilisieren und die Inflation einzudämmen. Doch ob Erdogan diesen Ratschlägen folgen wird, bleibt abzuwarten.

Die Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen auf die türkische Wirtschaft sind gravierend. Die hohe Inflation und der Wertverlust der Lira schwächen die Kaufkraft der Bevölkerung und erhöhen die Kosten für Importe. Dies könnte langfristig das Wirtschaftswachstum drosseln und die Lebensqualität der türkischen Bürger beeinträchtigen.

Die Zukunft der türkischen Lira bleibt ungewiss. Während die Notenbank versucht, mit Zinserhöhungen gegenzusteuern, hängt viel von der zukünftigen Geldpolitik und den Entscheidungen Erdogans ab. Nur die Zeit wird zeigen, ob der Sinkflug der Lira gestoppt werden kann und die türkische Wirtschaft sich von diesem schweren Schlag erholen wird.