Live im TV: Ehemaliger kroatischer Trainer schlägt auf eigenen Spieler ein (VIDEO)

Der Basketball-Trainer Jasmin Repeša steht aufgrund des Vorfalls, über den ganz Italien spricht, im Mittelpunkt.

Der 59-jährige Trainer des italienischen Teams von Victoria Libertas Pesaro ärgerte sich über das Spielen des jungen Basketballspielers Henry Drell. Repeša nahm ihn aus dem Spiel und bekam von ihm fast Schläge auf dem Weg zur Bank.

Der Trainer der ehemaligen kroatischen Basketballmannschaft, zog zuerst an seinen Haaren und schlug ihn dann in den Rücken, bevor Drell auf die Bank sich setzte. Der junge Basketballspieler reagierte nicht auf die explosive und aggressive Reaktionen von Repeša. Das Spiel wurde trotz des Fehlwurfs, 84 zu 74 gegen Triest gewonnen.

Coach Jasmin Repesa did this to NBA draft prospect Henri Drell in yesterday’s game.



