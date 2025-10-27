Lkw-Brand sorgt für Mega-Stau auf der A4! (VIDEO)

Ein Zwischenfall ereignete sich am frühen Montagmorgen auf der Ostautobahn (A4) in Fahrtrichtung Budapest/Bratislava. Gegen 7 Uhr begann auf Höhe Göttlesbrunn ein LKW plötzlich zu brennen. Ein aufmerksamer Leserreporter hielt die dramatischen Szenen mit seinem Handy fest und schickte uns das Video.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Fischamend mitteilt, stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits die Zugmaschine des Sattelschleppers in Vollbrand. Auf dem Auflieger wurden mehrere Stapler transportiert – ein Stapler fing durch die enorme Hitze Feuer. Dichter Rauch war kilometerweit sichtbar und sorgte für gefährliche Sichtverhältnisse auf der Autobahn.

Feuerwehrkommandant Franz Travnik bestätigte gegenüber unserer Kosmo-Redaktion: „Der Brand wurde bereits gelöscht!“ Laut Travnik war die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Durch das rasche Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiten.

Glück im Unglück

Der Fahrer bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Er alarmierte sofort die Einsatzkräfte.

VIDEO: Leserreporter

Längere Wartezeiten

Derzeit kommt es in Fahrtrichtung Budapest weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die Aufräum- und Kühlarbeiten noch im Gange sind. Autofahrer müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen.

Wie es genau zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Ein technischer Defekt an der Zugmaschine wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.