Tierisches Chaos: Mödlinger Feuerwehr wird zum Schweine-Retter

Auf der Heimreise von einer Spezialausbildung in Deutschland wurde ein Einsatzteam der Mödlinger Feuerwehr zum ungewöhnlichen Tierretter auf der Schnellstraße.

Vier Feuerwehrmänner aus Mödling erlebten auf ihrer Heimreise eine unerwartete Begegnung. Während der Rückfahrt von einer speziellen Heißausbildung in Deutschland entdeckten die Einsatzkräfte plötzlich ein Schwein, das sich auf die Fahrbahn einer deutschen Schnellstraße verirrt hatte.

Die Feuerwehrmänner reagierten sofort und sicherten den gut überschaubaren Straßenabschnitt ab. Bei dieser Aktion erhielten sie Unterstützung von einem ADAC-Pannenfahrzeug. Nach Verständigung der Polizei wurde die Straße kurzzeitig gesperrt, wodurch die Mödlinger Feuerwehrkräfte das Tier sicher von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen bringen konnten.

Tierische Rettung

„Dort fühlte sich das Schwein sichtlich wohl und zeigte sich von den vielen Einsatzkräften sichtlich unbeeindruckt“, berichtet die Feuerwehr. Die Beamten organisierten einen Tierkäfig, in dem das Borstenvieh untergebracht und anschließend seinem Eigentümer übergeben werden konnte.

Nach etwa einer Stunde konnte die Besatzung des Mannschaftstransportfahrzeugs aus Mödling ihre Heimreise fortsetzen.