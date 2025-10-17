Ausgemergelte Mütter, verwaiste Babys: Tierheim schlägt Alarm

Ausgemergelte Katzenmütter, verwaiste Babys und ausgesetzte Seniortiere – der Verein „Wir fürs Tier“ im Burgenland kämpft gegen eine Flut von Notfällen und seine eigenen Grenzen.

Täglich erreichen den Verein „Wir fürs Tier“ herzzerreißende Notrufe: Eine ausgemergelte Katzenmutter mit ihren Jungen bettelt wimmernd um Hilfe, mutterlose Katzenbabys nach einem tödlichen Unfall oder betagte, kranke Tiere, die nach dem Ableben ihrer Besitzer einfach ausgesetzt wurden. Diese Schicksale sind für engagierte Tierfreunde im Burgenland alltägliche Realität. „Die Anzahl überfordert uns“, erklärt Alice Siebenbrunner beim Besuch der „Krone“ im Katzenhaus in Loipersdorf-Kitzladen. In dieser Einrichtung widmet sie sich mit ihren Mitstreitern der Pflege erkrankter Tiere, baut behutsam Vertrauen auf und vermittelt Katzen jeden Alters an liebevolle neue Familien.

Die Situation spitzt sich dramatisch zu: „Auf unserer Warteliste stehen zahlreiche Notfälle – von Straßenkatzen mit Nachwuchs bis zu Tieren aus Privathand. Mit den sinkenden Temperaturen verschlechtert sich die Lage. Fast alle Jungtiere, die wir derzeit aufnehmen, leiden bereits an Infekten, Schnupfen und Durchfall. Bei dieser Witterung sind ihre Überlebenschancen minimal – doch unsere Kapazitäten sind erschöpft.“

⇢ Dieser Zuschuss wird verschärft!



Finanzielle Notlage

Die finanzielle Belastung durch Veterinärkosten, Futtermittel und weitere Ausgaben wächst stetig. Obwohl der Verein genau jene Fälle betreut, für die keine öffentliche Stelle zuständig ist, erhält er keinerlei staatliche Unterstützung und finanziert sich ausschließlich durch Spenden. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, betont Siebenbrunner eindringlich.

Hilfe gesucht

Interessierte, die selbst aktiv werden möchten – sei es im Katzenhaus, bei Tierrettungseinsätzen oder bei Veranstaltungen – haben heute, Freitag, um 18 Uhr die Gelegenheit, einen Infoabend im Lokal „Die Bank“ in Oberwart zu besuchen. Wer einem Tier ein neues Zuhause bieten möchte, kann sich telefonisch unter 0676/6412875 melden.

Spendenkonto: „Wir fürs Tier Oberwart“

IBAN: AT68 5100 0902 1424 4900

Der Verein „Wir fürs Tier“ sendet einen dringenden Hilferuf: „Wir sind am Ende unserer Möglichkeiten.“

Hilfsbereite können sich heute, Freitag, im Lokal „Die Bank“ in Oberwart über Unterstützungsmöglichkeiten informieren.